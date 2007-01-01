В Калуге жители дома на Фридриха Энгельса остались без газа

Об этом написала калужанка, в четверг, 27 ноября, в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Кто-нибудь в курсе почему в многоквартирном доме № 9 на улице Фридриха Энгельса нет газа? - написала женщина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— По информации УК, на вчерашнем обследовании не все собственники предоставили доступ сотрудникам газоснабжающей организации. Газоснабжение приостановлено в целях безопасности. О повторном обследовании вы будете проинформированы. После проведения обследования во всех квартирах и устранения возможных недостатков будет решен вопрос о восстановлении подаче газа.