Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге не будут сносить дом на улице Взлётной
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге не будут сносить дом на улице Взлётной

Евгения Родионова
28.11, 19:56
В четверг, 27 ноября, калужанин задал вопрос о сносе дома в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Скажите, пожалуйста, будет ли под снос дом № 40 на улице Взлётной, в связи с реконструкцией аэропорта? Ждём вашего положительного решения, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Дом не признан аварийным, расселение не планируется. Для того чтобы дом признали аварийным, необходимо провести оценку и обследование многоквартирного дома межведомственной комиссией. По результатам которых управление жилищно-коммунального хозяйства принимает решение о сносе.

Новости по тегу
недвижимость
