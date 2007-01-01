В Калуге прорыв трубы на Сиреневом бульваре восстановят к концу дня

Об этом написала калужанка, пятницу, 28 ноября, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, вчера ночью прорвало трубу в доме №12 на Сиреневом бульваре.

— Вчера ночью прорвало общую трубу на девятом этаже и затопило квартиры до третьего этажа! Аварийная бригада приехала, перекрыла воду и отключила электричество. Сегодня звонили в УК и там ответили, что неприёмный день и приедут в понедельник! Кроме того отказывались представляться! Натяжные потолки висят до пола. (на фото полоток одной из квартир) Ночью весь подъезд вымывал воду с площадок, вода стояла по 20 см. До сих пор люди сидят без воды и электричества! - написала женщина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— УК работает в штатном режиме, по заявкам жителей составляются акты о залитии. Как сообщили нам в УК, произошёл прорыв на системе горячего водоснабжения. Утечка уже устранена, сейчас сотрудники работают над восстановлением водо и электроснабжения и электроснабжения. К концу дня все восстановят. Мы сообщили в УК о необходимости составления акта в вашей квартире.