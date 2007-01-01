Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге прорыв трубы на Сиреневом бульваре восстановят к концу дня
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге прорыв трубы на Сиреневом бульваре восстановят к концу дня

Евгения Родионова
28.11, 15:48
0 292
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом написала калужанка, пятницу, 28 ноября, в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По её словам, вчера ночью прорвало трубу в доме №12 на Сиреневом бульваре.

— Вчера ночью прорвало общую трубу на девятом этаже и затопило квартиры до третьего этажа! Аварийная бригада приехала, перекрыла воду и отключила электричество. Сегодня звонили в УК и там ответили, что неприёмный день и приедут в понедельник! Кроме того отказывались представляться! Натяжные потолки висят до пола. (на фото полоток одной из квартир) Ночью весь подъезд вымывал воду с площадок, вода стояла по 20 см. До сих пор люди сидят без воды и электричества! - написала женщина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— УК работает в штатном режиме, по заявкам жителей составляются акты о залитии. Как сообщили нам в УК, произошёл прорыв на системе горячего водоснабжения. Утечка уже устранена, сейчас сотрудники работают над восстановлением водо и электроснабжения и электроснабжения. К концу дня все восстановят. Мы сообщили в УК о необходимости составления акта в вашей квартире.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlE5WjFJazRqSDQrelk5dmlzT3FLWWc9PSIsInZhbHVlIjoiM0lZMkVjc0lsRkJTN3F4WGNqWnlkcGJRYUZhSzFKYVI5Q1gvd0VzQk0zTUYyUVdXM3ZEM3pYMWV0Zis0dGtzNlVjeFJlbFVzL3RreFdkUlRvVUtUZWgrdnlxV2U3clAzTElxZEtObTl5cXNDL3NjQzRaNWZCYmtXc0lsZDY4OWUybjcyZms2aG03Yk1aUExTU1F4MnVrTVYrbFEyYzVTRjVSVERtWi9kUlphWFNScDhxdzNJVEUycUczcmpMVTd0MVBtdnFFS0dxMlFVeW5MUkpYTXpLQ0FLbThOV05yRExVaU42QXE0L24xNjhVblB1R3dWMU1VN2tOWTlCdUFZOEF2N3FKMmNqbDdKUitGelNjNGpEL0szMjc5a3hyOUFubEoxWmVqdm1RSSthWHd6Nkk2TGwrVmdidnptekNlQ1BJQ3JmZjZJRmdLYXFodnRwMFVWQVMvSm91NzVqRHA1ckhseW5La3RYNGpJVEs1ZVhwTVN4K0x0SW9lb1p6bk9QU2pkZE40T2srem1tVkRERFA4bjdnOURjVCtvVG8yUm5zYURFN2k2T3JDelB1L3hhVVdvSWx4a3Z0aE94aElVRyIsIm1hYyI6IjFlMTMwNDU1MmEwYTdhMGJiZmRkMjc2M2NiZjEyNTdlYjQxZGE5YzJhYTEzN2M4Y2VhMTIxZmE2ZDA1ZDBjNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpZWlNMMHoycm05NGRjME03T0FFbHc9PSIsInZhbHVlIjoidk80ZzFENDIwUTZJS0pZanBqMit2Z3ZRVDNtUWZNSk5vSGZ3Q1g4eERCMnVjY3JHUlBPTFF6OFVRNG5tQ3RqYjNwSGRTRk1TeXBXdldYQmFhMkFCU1UvWjlCUHQrbEZRNkdOZUpiYVhWdU5UbjFyUzRaL3JCZHAyNUxIV1BZZnJxdW9NVTgrQi8reG9uV1RnWTFTZnhyMllWTnhqSThmczVyWStsY0hZVWFRMW8rdWJJLy9xK05mdnlGWElNWE9MY3pMaTR2NEU5K3g5S0xVV0lLZXRYNmNOMHNmTzJLdDBJbkdPbXI5bTZJQW43OE5DZlVYdkZ6M0JuWVFvWjc0aEhpMzdodGtNTGxkcWZUU0hEU1lmdDcrM08wcGJXd2ZvZHcxdWtWVVFLUWhSTjBwWkg4TWdwMVBZYUlFVVcwYnZpVkdyUDhQaHJpeU9wRTBQR05jWlg5M3d0dHB4OTdsdkx4MEMrOGF5ZWVpTElNR2pVekxaYzZxK3JIMUZ1aEQxaEh5M3p5ZTlaZDVUOVdxR0RNZDMrRVBnb1oxbHdnZTBORC9IUW1oQ0pxL2ZxTEMyVnNOR1A4SG1NR0ZuMXd6VjlYbjRQL3Q4RGtSWWRHNndxa25leUZTTU5xcVd5RlJGZlhFdWw2b0pkQjZ5RFBjUXBVTW1ZYy9pQW1JdGpMV0pXMXNPSXd1cHpQb2NqN2YyMElpZU1JcmluK0NGdm1pZXB3Q3BKVjdwMEFlamxnVzZCeXV5cjlXL2pTOVIyU3RCMXZhQncwTmE3TllNM3VWRW54VzRxaFV6REZoM0hBTGVlbXZlWWcxV2hnS2MvRlRuZXBvYVRGUHE0dFRhY3UvdiIsIm1hYyI6Ijc0YTkzMzAyZGI1MzFkOTk4ZjZjMzJlOWI5YzgxMDAwNTk2YjAyM2ZhMjQzZDZhMmMxMDAyYTIwYWQyMTAxNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+