В Калуге не могут устранить утечку воды из-за столба

В среду, 26 ноября, калужанка рассказала о проблеме с устранением утечки воды возле дома №9 на Лаврентьевском переулке в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

— Вода течёт и затопило участок, всем всё равно. Столько времени прошло, а люди платят за воду, которая идёт в землю. Прошу вас обратить внимание, - написала горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— К сожалению, пока мы не можем приступить к устранению утечки. На месте повреждения трубопровода расположен столб, при аварийном разрытии он может упасть. Нами направлено обращение собственнику столба о необходимости демонтажа. После того как собственник демонтирует столб, мы устраним утечку.