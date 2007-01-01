Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге зима начнется с отключения электричества

Дмитрий Ивьев
28.11, 13:27
0 134
Городская администрация сообщила, где пройдут ремонтные работы в первые дни декабря.

Отключение с 1 по 5 декабря с 9:00 до 17:00:

  • ул. Песчаная, 1-29, 2-26,
  • ул. Стекольная, 7-27, 2-12.

Отключение 2 и 4 декабря с 8:00 до 17:00:

  • ул. Новаторская, 8-52, 7-31,
  • ул. Моторная, 6-14,
  • ул. Заводская, 36/8,
  • ул. Молодёжная, 10, 12, 14.

Отключение 1, 3 и 5 декабря с 8:00 до 17:00:

  • ул. Заводская,18-34
  • пер. Заводской, 2-26, 1-29,
  • пер. 1-ый Заводской,
  • пер. 2-ой Заводской.

