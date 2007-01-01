В Калуге зима начнется с отключения электричества
Городская администрация сообщила, где пройдут ремонтные работы в первые дни декабря.
Отключение с 1 по 5 декабря с 9:00 до 17:00:
- ул. Песчаная, 1-29, 2-26,
- ул. Стекольная, 7-27, 2-12.
Отключение 2 и 4 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Новаторская, 8-52, 7-31,
- ул. Моторная, 6-14,
- ул. Заводская, 36/8,
- ул. Молодёжная, 10, 12, 14.
Отключение 1, 3 и 5 декабря с 8:00 до 17:00:
- ул. Заводская,18-34
- пер. Заводской, 2-26, 1-29,
- пер. 1-ый Заводской,
- пер. 2-ой Заводской.
