11 улиц Калуги останутся без электричества
Городские власти сообщили, где пройдут ремонтные работы в пятницу, 28 ноября.
Отключение с 8:00 до 17:00:
- ул. Дружбы, 2-10, 1-7,
- пер. Дорожный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
- 2-ой пер. Дорожный, 2-8, 3-5,
- СНТ «Карьерный».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Поле Свободы, 24-38,
- ул. Телевизионная, 33-55,
- Территория Машзавода.
Отключение с 9:00 до 12:00:
- ул. Зелёная, 59-77
- ул. Мельничная, 56/13,
- ул. Радищева, 1-26,
- ул. В. Никитиной, 1-28.
