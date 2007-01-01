Афиша Обнинск
11 улиц Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

11 улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
27.11, 19:00
Городские власти сообщили, где пройдут ремонтные работы в пятницу, 28 ноября.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Дружбы, 2-10, 1-7,
  • пер. Дорожный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10,
  • 2-ой пер. Дорожный, 2-8, 3-5,
  • СНТ «Карьерный».

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Поле Свободы, 24-38,
  • ул. Телевизионная, 33-55,
  • Территория Машзавода.

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. Зелёная, 59-77
  • ул. Мельничная, 56/13,
  • ул. Радищева, 1-26,
  • ул. В. Никитиной, 1-28.

