В деревне Кабицыно мусорная площадка превратилась в свалку из-за просыпающихся отходов

Фото: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области

Ранее мы уже писали о проблеме с мусором в деревне Кабицыно Боровского района.

По словам местной жительницы, когда мусор забирают из контейнера часть просыпается, из-за чего площадка загрязняется, а также образуется свалка вокруг контейнера.

— Приезжает большая машина, переворачивает контейнер и уезжает. Половина просыпается на землю. Нам необходим дворник, а также оборудованная площадка, - написала женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Отходы из бункера вывозят четыре раза в неделю. Без сбоев. Просыпавшийся при погрузке мусор подбирают. Вопрос уборки контейнерной площадки и прилегающей территории находится в компетенции органов местного самоуправления.