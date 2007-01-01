Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В деревне Кабицыно мусорная площадка превратилась в свалку из-за просыпающихся отходов

Евгения Родионова
27.11, 15:33
0 285
Фото: Министерство строительства и ЖКХ Калужской области
Ранее мы уже писали о проблеме с мусором в деревне Кабицыно Боровского района.

По словам местной жительницы, когда мусор забирают из контейнера часть просыпается, из-за чего площадка загрязняется, а также образуется свалка вокруг контейнера.

— Приезжает большая машина, переворачивает контейнер и уезжает. Половина просыпается на землю. Нам необходим дворник, а также оборудованная площадка, - написала женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Отходы из бункера вывозят четыре раза в неделю. Без сбоев. Просыпавшийся при погрузке мусор подбирают. Вопрос уборки контейнерной площадки и прилегающей территории находится в компетенции органов местного самоуправления.

Партнёрские новости
