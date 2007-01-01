Афиша Обнинск
В Калуге дети вынуждены ходить в детский сад мимо мусора
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дети вынуждены ходить в детский сад мимо мусора

Евгения Родионова
27.11, 14:05
Об этом написала калужанка, в среду, 26 ноября, в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, возле дома №81 по улице Никитина необходима уборка территории.

— Возможно ли вывезти ветки и провести уборку территории? УК не вывозит их уже несколько раз за год: ветки лежат уже второй месяц, но помимо них, там ещё мусорные мешки и другой хлам! В 15 метрах от этой «красоты» дети ходят в сад, - рассказала о проблеме горожанка.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Направили требование в УК о необходимости содержания площадки в надлежащем состоянии.

