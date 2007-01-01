Афиша Обнинск
В Калуге замерзают жильцы дома на Гагарина

Евгения Родионова
27.11, 10:20
Об этом написала жительница дома №8 "В" на улице Гагарина в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, пять подъездов замерзают в своих квартирах.

— МУП «Калугатеплосеть» подает минимальное тепло в наш дом. На обращения нет никакой реакции, мы хотим чтобы нас услышали! - написала женщина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Отопление подается согласно температурному графику, нормативная температура в квартирах должна быть не ниже +18° С, а в угловых комнатах +20° С. В случае не соответствия нормативной температуры, пожалуйста, укажите нам в личных сообщениях номер квартиры и контактный телефон для связи. Мы направим требование в УК о необходимости нормализации системы отопления.

