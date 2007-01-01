В Калуге аварийный дом на Московской ждёт расселения
В среду, 26 ноября, калужанка задала вопрос о покраске фасада дома на московской в комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».
— Когда планируется покраска фасада дома №19 на улице Московской? Здание находится на центральной улице и картину старинных домой в корне меняет, - написала горожанка.
Управление по охране объектов культурного наследия Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Данный объект культурного наследия является многоквартирным жилым домом. Он признан аварийным и подлежит расселению. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов не проводится в таком случае. Единственный вариант спасения объекта культурного наследия - это его продажа инвестору после расселения жильцов.
