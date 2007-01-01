Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Козельске назвали причины проблем с отоплением

Дмитрий Ивьев
26.11, 16:18
0 211
На прошлой неделе жители районного центра обращались с жалобами на недостаточное отопление.

В среду, 26 ноября, ситуацию прокомментировал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Напомню, что в этом году объекты ЖКХ были переданы из ведения Минобороны в муниципалитет и администрацией уже проведён комплекс мероприятий по стабилизации теплоснабжения, - пояснил он. - Из-за порывов на сетях в отдельные дни действительно фиксировалось неудовлетворительное теплоснабжение отдельных квартир. Аварийные службы оперативно приступили к устранению повреждений. По рекомендациям тепловой инспекции выполнены замена насосов, установка спусковых кранов и очистка грязевых фильтров.

Он рассказал, что запланированы меры по повышению надежности работы котельной и сетевого хозяйства.

