В калужской деревне затопило двор

Во вторник, 25 ноября, произошёл прорыв трубы у дома № 11 по улице Центральной в деревне Ильинка города Калуги. Об этом написала в комментарии под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» жительница деревни.

— Сегодня произошёл прорыв трубы. Двор полностью затоплен. Дозвониться в диспетчерскую Водоканала невозможно. Прошу помощи в данной проблеме, - написала горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты Водоканала оперативно выедут на место для проведения обследования. К сожалению, в диспетчерскую поступает большое количество звонков, особенно в часы пик или в аварийные дни. Звонки сбрасываются ненамеренно, это происходит автоматически. Мы работаем над улучшением связи.