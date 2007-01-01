Афиша Обнинск
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Еще один дом сносят в центре Калуги

Дмитрий Ивьев
25.11, 15:29
2 1319
Работы ведутся на улице Дарвина, 16, сообщил 25 ноября глава города Дмитрий Денисов.

- Специалисты работают аккуратно и с особым вниманием к сохранности соседних хозяйственных построек, - пояснил чиновник. - Для безопасности объекта и жителей в зоне работ установлены надёжные ограждения. Вопрос утилизации отходов тоже под строгим контролем: стройматериалы направляются только в лицензированные организации.

Чтобы будет на этом месте, пока не уточняется.

