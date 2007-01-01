В Калуге устранят протечку труб в подвале на улице Болдина

В понедельник, 24 ноября, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с информацией о протечке труб в подвале жилого дома № 24 корпус 1 на улице Болдина.

По его словам, вывозы аварийных служб были неоднократно.

— Трубы сильно текут, холодная и горячая вода! Аварийная бригада приехала 13 ноября и подтянула гайки, но вода как текла так и течёт по сей день. Весь подвал сырой. На повторные вызовы никто не приехал. Домоуправление от нас отмахивается, наши заявления не рассматривают, - рассказал мужчина.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— По информации сотрудников УК, в вашем подвале незначительная утечка из труб горячего водоснабжения. Главный инженер УК сегодня встречался с главной по дому. Для того, чтобы выполнить все необходимые работы для устранения утечки воды из труб, необходимо подключить коллег из Теплосети для того, чтобы они перекрыли свой вентиль. По словам УК, на следующей неделе все работы будут выполнены.