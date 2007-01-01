В Калуге проведут уборку тротуара на Поселковой

В понедельник, 24 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с информацией о грязи на тротуаре по улице Поселковой.

— Вот так выглядит часть тротуара на участке от железной дороги до улицы Поселковой, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Уборку тротуара планируем провести в течение двух дней, если погода не внесет коррективы.