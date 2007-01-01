Афиша Обнинск
В Калуге не определили судьбу территории после сноса дома на Бутома

Евгения Родионова
25.11, 20:35
Во вторник, 25 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с вопросом о планах по строительству на улице Бутома.

По её словам, скоро дом на этой улице снесут.

— Подскажите, пожалуйста, что будет после сноса дома №6 по улице Бутома. Что планируется на этом месте? - написала калужанка.

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Применительно к указанной территории документация по планировке территории отсутствует, земельный участок не сформирован. Дальнейшее использование этой территории будет определено при формировании земельного участка.

