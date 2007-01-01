Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге пообещали убрать мусор на автодороге
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге пообещали убрать мусор на автодороге

Евгения Родионова
24.11, 19:03
0 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 24 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать мусор с автодороги.

По её словам, на северном обходе города Калуги кто-то высыпал огромное количество строительного и бытового мусора.

— Кто-то из «нелюдей» высыпал огромное количество мусора прямо на дорогу до деревни Аргуново! Проезд к деревне и так ограничен в силу времени года: по раскисшей и гористой местности тяжело добираться жителям деревни. А тут ещё и мусор прямо на дороге! Уважаемые ответственные, просьба разобраться с проездом до деревни, найти и наказать виновных! В силу современных камер видеонаблюдения и профессионализма сотрудников, это не должно составить труда! - написала женщина.

Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Мусор уберем до среды.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
20%
0%
40%
40%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii9YN0N6MnVyNVhXSDA3dkZuYVdqRlE9PSIsInZhbHVlIjoiVXJVSjdtcDAzU2RjaDZwdUJvTHovSk90L0c5aDQ5U2xIRXlJQjZFamVFSE5xWjVFYzdnNmI1TW51MGJ2a0l4dFpDVFE3Vnh6QyszN3JqZlpJRmErLzhaMnBRTkhCS2JDSHM4T0piK1RrSFF4VHR2bVpuNStZeVFaMDVPT1dDSUdlMHhmdGI2Rlp2cDJZa2lqTXp5RXhHWEI4SlZYVmIwZmxpWWE3MXRSVm5nU0xBSG5BTnBVK21KTzFoeDhXNTY0Z0VaVjBmaVE0RHRwRnVtUHRoZHMvSW1YWEF6c0htRmpuNUhyMlh4U1BUQy9VcDdGeVRqNEEzVUZ3VEV0aXVQMFM1NDZtajdJREdQOUcrVWpmYkViMVc4Mzl1eVgvV1pHZUxrQmdodkJnUllhSmY5bVpBOThxeFFoYTdFUzVCT3dmTkdlSWwyNFFSNE5VYzlVNzZVU2xuU29IWkRsTHg4cjN4cTdKZy9mY09TSHZKalFNRWZ2WE1UejB1ZTluQjNBWloxMzI5TzVycUpWRkpWV2tNbVZPbW0zMnRjcmJpMUZTT2UxcEN2eERXNnU0RnVNV3NoUUZkbFNzRWNvT0VIaiIsIm1hYyI6Ijg4NGYyZmRlMGIyZWMzNzNjM2ZlMGU0Mjg2ODU1YTQ5YWY1NTg3OWE2MmU3Zjc1YTMxOTY2ZDgzODIxNWJkZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjUweFUrWTBST2U1UWk1R05jckgrYmc9PSIsInZhbHVlIjoiNGQrSUlHeHE4K1AvUlo0cG8rallrckQ3eWZuMDQ0QlFXNHNpTE1EaU01OTBkWmpNMTYvNGtwNnNxdndpYmpML0RKOE96aTRJaUZ5cjJrcnVVbk1DMnlHUXlPV1ovT01vSU04WTd1VXNhVXMwdjBBcGJBbUZ0MWlTZUNYSDJiMGJVbVJueGttVHZZbmVlb08ydWJrOTh3a2pjdUdydFNVbmI5cTg0U3kxOHcxbXBYbGR4ZjlBOXBMb0xtZ1ZpMkVSK25HQ1BtQkU5d1VxVllpeklKWE1QeXl1WktYdXcvOUZmSFZNajNJQU4yQnRycVByeXFneVRqU1VhUzJhT1g1UDFiM2NzcndXM08rai94Q1gzRnM4UG5XSG5ZSzZoemRGVWNLZjlPUXNxeXRVTGYwVEVySVVrbHBOYnRkVE14a2p1RUV6YkJoMmUwMy9lMVU5UTBxdlF0SUI0b2hva1VTelBiNjhUUTZWNHdnRUZPWXV6RGg2WExEL2VNQmpIOUdvYmY1MkNjdHdQYVJlaFI2RHZWZHM2NVhqWE9rNXd6dndjVmtsY2pidDQ0UGdKQ3A4QlVOOWxNK1Z2SFNEQ1ZLS29xTFI4dDhXZU8xNWVaczdpa2luZWVkckRGWmtnTE90cVNMRUxaRWRkYWZ6UnowdFgxNTN4ZXhvcG1KQUFTREJNSWYwVXZwK3YxNmE4MU02ZUo4NUtOTXJSVGJ1aUZPdFZac0UwMzE0c1dROXZlWmI3Vmg1Zk1KdFdzaFB0M01lQ25uSUxDR3lzNTBrd21RUWdKRk9vT2d0UllPLzlkNkJnREp0ejdFOVE0ZkQyU3E2aE11Z2RySGpPNkFHSEQzVyIsIm1hYyI6ImIxOGExYzQyYWQyNGY2Y2M5NGE4YjI0NGVlZjg5Zjg3M2I0NTQ3OGZkMmU0ZmE0YzVkZGQ1MGIxNzdhZGYyNDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+