В Калуге пообещали убрать мусор на автодороге
В понедельник, 24 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать мусор с автодороги.
По её словам, на северном обходе города Калуги кто-то высыпал огромное количество строительного и бытового мусора.
— Кто-то из «нелюдей» высыпал огромное количество мусора прямо на дорогу до деревни Аргуново! Проезд к деревне и так ограничен в силу времени года: по раскисшей и гористой местности тяжело добираться жителям деревни. А тут ещё и мусор прямо на дороге! Уважаемые ответственные, просьба разобраться с проездом до деревни, найти и наказать виновных! В силу современных камер видеонаблюдения и профессионализма сотрудников, это не должно составить труда! - написала женщина.
Министерство транспорта Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Мусор уберем до среды.