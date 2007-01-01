В Калужской области устранили потоп в подвале жилого дома
В понедельник, 24 ноября, прокуратура Сухиничского района сообщила о ликвидации затопления подвала в многоквартирном доме на улице Декабристов городе Сухиничи.
По словам прокуратуры, была произведена проверка управляющей организации.
— Проверка показала, что подвал жилого дома оказался затоплен канализационными стоками. При этом управляющая компания даже не пыталась выяснить причину аварии и устранить последствия, - пояснили в ведомстве.
Прокуратура района обязала генерального директора управляющей организации ликвидировать затопление подвала.
