Калужанка попросила провести ремонт дороги к дому
В воскресенье, 23 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт дороги возле дома №6 на улице Новорежской.
По её словам, недавно управляющая компания проводила там ремонт труб отопления.
— Управляющая компания отказывается произвести ремонт дороги к дому после ремонта труб отопления, - написала горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Ремонт дворов и междворовых проездов мы проводим в рамках муниципальной программы. Наши ресурсы в этом вопросе все еще весьма ограниченны, но, поэтапно, совместно с депутатами по каждому округу ежегодно определяем перечень дворовых территорий и со временем дойдем и до ремонта вашего двора. Обязательно рассмотрим такую возможность в последующие годы.