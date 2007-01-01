Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка попросила провести ремонт дороги к дому

Евгения Родионова
24.11, 15:39
0 462
В воскресенье, 23 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести ремонт дороги возле дома №6 на улице Новорежской.

По её словам, недавно управляющая компания проводила там ремонт труб отопления.

— Управляющая компания отказывается произвести ремонт дороги к дому после ремонта труб отопления, - написала горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Ремонт дворов и междворовых проездов мы проводим в рамках муниципальной программы. Наши ресурсы в этом вопросе все еще весьма ограниченны, но, поэтапно, совместно с депутатами по каждому округу ежегодно определяем перечень дворовых территорий и со временем дойдем и до ремонта вашего двора. Обязательно рассмотрим такую возможность в последующие годы.

