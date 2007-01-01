Афиша Обнинск
Калужанка попросила убрать оставленный электросетевой столб
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка попросила убрать оставленный электросетевой столб

Евгения Родионова
24.11, 10:24
0 225
В субботу, 22 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать электросетевой столб на улице Знаменской.

По её словам, его оставили на придомовой территории после замены.

— Возле дома №61 на улице Знаменской заменили столб, а старый оставили валяться на придомовой территории. Просим убрать с нашей территории старый столб, - пишет горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Сетевая организация проводит замену опор, в течение недели планируют всё закончить и убрать опоры, если погода не внесет коррективы.

