Калужанка попросила убрать оставленный электросетевой столб
В субботу, 22 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать электросетевой столб на улице Знаменской.
По её словам, его оставили на придомовой территории после замены.
— Возле дома №61 на улице Знаменской заменили столб, а старый оставили валяться на придомовой территории. Просим убрать с нашей территории старый столб, - пишет горожанка.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Сетевая организация проводит замену опор, в течение недели планируют всё закончить и убрать опоры, если погода не внесет коррективы.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь