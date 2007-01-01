В Балабаново произошёл прорыв водопровода

В воскресенье, 23 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о прорыве водопровода на коммунальном объекте.

— Установлено, что днём 23 ноября, при производстве земляных работ подрядной организацией в районе автомобильной дороги М-3 Украина произошёл прорыв водопровода. На данный момент сбой в подаче холодного водоснабжения наблюдается на улицах ДРП, Московской, а также микрорайона «Восточный» городе Балабаново и СНТ «Березка», - пояснили в ведомстве.

На месте аварии ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Прокуратура района взята на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан на получение коммунальных услуг.