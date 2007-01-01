Калужанин рассказал об открытом колодце на перекрёстке

В пятницу, 21 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на открытый колодец.

— Открытый колодец уже не один месяц прям на перекрёстке: поворот с улицы Московской на переулок Юрия Казанкова, - написал мужчина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сегодня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.