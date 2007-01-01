В Калуге на углу улицы Марата уберут мусор и ветки

В четверг, 20 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать мусор и ветки на углу улицы Марата.

— Уберите, пожалуйста, эту помойку на углу Марата и Пушкинской аллеи, - написала горожанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Мусор на этом участке уберём в течение следующей недели, а ветки вывезем ориентировочно в течение трёх недель.