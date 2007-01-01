Афиша Обнинск
+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на углу улицы Марата уберут мусор и ветки
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на углу улицы Марата уберут мусор и ветки

Евгения Родионова
21.11, 13:19
0 266
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой убрать мусор и ветки на углу улицы Марата.

— Уберите, пожалуйста, эту помойку на углу Марата и Пушкинской аллеи, - написала горожанка.

Управление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— Мусор на этом участке уберём в течение следующей недели, а ветки вывезем ориентировочно в течение трёх недель.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik8vWWtqNUljV0xnNWI5YytaZ3JsZGc9PSIsInZhbHVlIjoiNjBBTTV6M2VHanpCMXhhZVNEZU1jSmdoZ2hQQnMyWGtHcGhHckVlQU9yODVMUkRjTThiOFVacXBNY3FLWFBwMUJYOHVsYnYwb3pLUDB2V3k5MG5jVnNhVExOV05EcERjTHhmYkkyTUxPTXlxRnhhSHNWMW84K1NnbEJFOW9XNXpjSWp2cFBESU5JZFViVmYraHNiVjdSWU4zQnJxZTJCM1E1bTZ1RFNnZG11a0RJTGhpWmlZbGVsZnRaS3JMMUJNbkp6VGRZMXQ1YjdOOFplWkF2cHozb2xmSCtrOS80K1kzbTBMWHE3eHlzV1NOMldFOVh1cGZmZzVaVXFvR3dLTlZ4cjZoYUZRQWJFUjZjcDgzM0VHYzJ0Q0dNSFlJV0J0N05BZWpQU21ETnhrZWN3QjJtRXUyVnk0OVQ1WHlseTJ4d1hWRE5qcUx3TTh0TklGbmF6ZEI0LzJIdDR6QUNFQmFTRE83RTc0UlNjQU5adThFUE1UYzRjU3N1TFI1NHc5UVlEbWJjcHhkWHpjbUVGVVY2S2k5SkI0VWp2YytQN2dFY1pHM0t2UHdCbmxBZUtyc3haMy9jWVN0RHA3ek1YTiIsIm1hYyI6ImEyY2FlODA1YTFhMzRmYTQ2Y2I3YzA0OTkwYWIzZDY5NmI5ZGMxMjdhZDFlMDg5MzAwNDliN2IzMzNmMGM3ZDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtTWG5xeDJRbTg2T2ZrblRPUzFmWEE9PSIsInZhbHVlIjoibnVJUUtkSXlINjljOTloUU41d1FySDFCalZTalQ1d0pxOG1Ib0h4eW5ndjlhbVdGazFmNC9qenRidkhRSWlQQyt1VG1WSWJBYjBXR213bmQ2R1dxZXErd2Y5bkd6dnhGQnY2SERtcFJwYy9LQm9QYnBhazRsb1VJUkREZWpkR1Zhd21CSUxBM0NhYk5MZHVkK1lpMlFrU204TC9UMmhKcWtSZ2hyOWNFcENJMklEbFoxbmxOQko2WmhHbGJHQXhXZEhZTjg0cUkxUEZQcG1YeVlMSENvNkxHaFJ0L21odEVwc3FVU0EzVEk1U3IyWUd3ZGcydmFQakNjaHR3dmhhYWs3a21tRE9XMWFtWEdFeXV6c0l4MUpnUWxEV3NKK2s4S1cwb0FzK1pQWVJIS2VqNk5NU1JLY3NUbXRDeW42YkVOTFRmLzZCRFd5VWQwcWxteWo5ODF0ZHdkNTBhZ28xaTlxMWR1cVhGdHBjazQ1TWJRVWJYWmpxWndicjRFbjUvVy9DYW9HME1URTMvL3VFNFFjRERyWXJwdGdBVzdPdVVUQ3J0TVJpOU5kbStPa3lQZ0pYRzU4Tkl6QkV6NFlKdmNBU0lya1BkcnY1ajk0emZXZnhoRjg1bGh4TEZsazJaVFRoYkVNcjRXY3pOdVpZVWYvV3lSZStoTlpIK1BhMUlnRGpCQk1JcnJPK28yS3Nkby9MU0JWbTRsR3o1SWpqSEYyUTMvVFQzbUowaldoLzU4bVk3di9hbWFmSTJXT1JHSEtXQ2xXMHdhUnQwL3daQ1ZtbEJvOFBQOGM4YWx3MXdGSGhDVEloQ25QT1ZzWFpTZmpEYXlsbDNRdlR6bTh2dSIsIm1hYyI6IjY1MDgxOGVlN2I3M2NlODljM2QxMmYwOTYxYTBiZDI4YmZlNWZiNjk4NDQ0OTJhMGI3MjcwNmUxMmU3ODQzODAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+