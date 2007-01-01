Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка пожаловалась на запах канализации в подъезде

Евгения Родионова
21.11, 11:45
В пятницу, 21 ноября, жительница дома № 11 на улице Суворова оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с канализацией в доме.

По её словам, проблема с канализацией, которая была неделю назад решена не до конца.

— Запах в подъезде и квартире сохраняется. Подвал и окна в подъезде открыты, чтобы хоть немного уменьшить запах нечистот, отчего в квартирах на первом этаже холодно. В Водоканале есть заявка, но они не выезжают по ней. Сроки выполнения работ также назвать не могут, нет машин. Помогите, пожалуйста, окончательно решить проблему с канализацией, - попросила женщина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Сегодня специалисты Водоканала выедут на место для проведения обследования.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

