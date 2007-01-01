В Калуге проведут уборку тротуара на Николо-Козинской улице

В четверг, 20 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести уборку тротуара на улице Николо-Козинской.

По её словам, на тротуаре много мусора.

— Вот так уже три недели выглядит тротуар на улице Николо-Козинской. Собрали кучу мусора на тротуаре и оставили, за три недели куча разрастается естественным образом, мусор разносится ветром. Если бы это был заброшенный двор на окраине, ещё можно понять, но это довольно оживлённая пешеходная часть улицы, рядом здание Росгвардии, возле стоят сотрудники курят и уже три недели ничего не меняется в лучшую сторону. Кто-то же отвечает за уборку этой территории, - написала местная жительница.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Уборка по этому адресу запланирована сегодня.