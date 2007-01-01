В Боровском районе восстановили водоснабжение
В четверг, 20 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о завершении устранения аварии в городе Балабаново.
По словам прокуратуры, на данный момент водоснабжение восстановлено.
— Авария, которая произошла на централизованных сетях водоснабжения в районе автомобильной дороги М-3 Украина устранена. Проведены мероприятия по ликвидации порыва магистрального водопровода, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура Боровского района вынесла представление руководителю ГП КО «Калугаоблводоканал» в связи с нарушением срока восстановления холодного водоснабжения.
Также оставлен вопрос о перерасчёте платы за предоставление коммунальной услуги. Ранее мы писали об этой проблеме.
