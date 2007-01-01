Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге опубликовали список домов, где пройдет капремонт

Дмитрий Ивьев
20.11, 15:46
2343
Работы запланированы на 2026 год. Перечень адресов утвержден постановлением главы города Дмитрия Денисова.

Капремонт в Калуге в 2026 году:

  • Баумана ул., 26 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы холодного водоснабжения, строительный контроль 
  • Баумана ул., 34 — ремонт фасада, системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Билибина ул., 15 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Болдина ул., 20 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Болотникова ул., 3 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Болотникова ул., 7 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Болотникова ул., 10, литера А — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Болотникова ул., 24 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • В. Никитиной ул., 43 — ремонт системы теплоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • В. Никитиной ул., 47 — ремонт системы теплоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Воскресенский переулок, 2, литера А — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль
  • Гвардейская ул., 11 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Гвардейская ул., 15 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Гурьянова ул., 17 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Дарвина ул., 21 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Достоевского ул., 57 — ремонт отмостки, фасада, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Звёздная ул., 28 — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Карачевская ул., 25 — ремонт системы теплоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Карпова переулок, 7 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Космонавта Пацаева ул., 3 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы холодного водоснабжения, строительный контроль 
  • Куровской, проезд Мира, 2 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Кутузова ул., 11 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Кутузова ул., 25 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Кутузова ул., 28 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Ленина ул., 80 — ремонт системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Ленина ул., 86 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Ленина ул., 99 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, строительный контроль 
  • Ленина ул., 100 — ремонт системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Ленина ул., 101 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Майская ул., 8 — ремонт фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Маршала Жукова ул., 43 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Московская ул., 18/64 — ремонт отмостки, фасада, строительный контроль 
  • Московская ул., 20 — ремонт системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Московская ул., 221, корпус А — ремонт отмостки, системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Московская ул., 221, корпус Б — ремонт отмостки, системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Московская ул., 223 — ремонт отмостки, строительный контроль 
  • Московская ул., 233 — ремонт фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Никитина ул., 26 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы холодного водоснабжения, строительный контроль 
  • Никитина ул., 70, корпус А — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Никитина ул., 89 — ремонт крыши, отмостки, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Никитина ул., 125, корпус В — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль
  • Новый посёлок, д. 1 — ремонт крыши, отмостки, фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Новый посёлок, д. 2 — ремонт крыши, отмостки, фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Новый посёлок, д. 4 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Октябрьская ул., 48 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Октябрьская ул., 48/1 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Поле Свободы ул., 34 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Привокзальная ул., 6 (ж/д ст. Тихонова Пустынь) — ремонт крыши, отмостки, фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Пухова ул., 7 — ремонт фасада, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Пухова ул., 23 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Пухова ул., 51 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Салтыкова-Щедрина ул., 58 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Салтыкова-Щедрина ул., 72 — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Советская ул., 18, корпус 1 — ремонт системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Сиреневый бульвар, 8 — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Старичков переулок, 8, литера А — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Строительный переулок, 15 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Суворова ул., 38 — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Суворова ул., 119 — ремонт крыши, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Суворова ул., 154 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Театральная ул., 1/48 — разработка проектно-сметной документации 
  • Театральная ул., 10 — ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Театральная ул., 22 — ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Театральная ул., 25 — ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Театральная ул., 27 — ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Театральная ул., 29 — ремонт системы электроснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Телевизионная ул., 13 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Телевизионная ул., 49 — ремонт системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Тельмана ул., 11 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Тельмана ул., 35 — ремонт (замена) лифтового оборудования, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Территория Психбольницы, 24 — ремонт системы электроснабжения, системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Хрустальная ул., 54 — ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Хрустальная ул., 56 — ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Хрустальная ул., 58 — ремонт системы холодного водоснабжения, системы горячего водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Чебышева ул., 3 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Чехова ул., 3 — ремонт крыши, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 
  • Чичерина ул., 13 — ремонт крыши, отмостки, фасада, системы теплоснабжения, системы водоотведения (канализации), системы холодного водоснабжения, разработка проектно-сметной документации, строительный контроль 

капремонт
