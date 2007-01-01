В Калуге оборвался провод возле троллейбусного депо

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на оборванный провод возле троллейбусного депо.

По её словам, проводит висит ещё с четверга прошлой недели.

— На территории сквера троллейбусного депо оборвался провод. До сих пор висит. Хорошо, что кто-то привязал палку, - написала горожанка.

Министерство цифрового развития Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Коллеги из администрации города пояснили, что это интернет-кабель. Угрозы жизни и здоровью он не несет. Мы уже сделали запросы провайдерам, чтобы разобраться, кому принадлежит провод.