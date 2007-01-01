Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге оборвался провод возле троллейбусного депо
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге оборвался провод возле троллейбусного депо

Евгения Родионова
20.11, 15:26
0 472
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на оборванный провод возле троллейбусного депо.

По её словам, проводит висит ещё с четверга прошлой недели.

— На территории сквера троллейбусного депо оборвался провод. До сих пор висит. Хорошо, что кто-то привязал палку, - написала горожанка.

Министерство цифрового развития Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Коллеги из администрации города пояснили, что это интернет-кабель. Угрозы жизни и здоровью он не несет. Мы уже сделали запросы провайдерам, чтобы разобраться, кому принадлежит провод.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
40%
0%
20%
20%
0%
20%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJXcEZRUjJUaTVUQlZHSGNIY0Q0WkE9PSIsInZhbHVlIjoicG1EY3NxZ280RmsrK2JyZklrK2lrYU95RXMvS0dMOXkwaDYweFlWb2lyK2ZDT2E4cEhXYlNsZENJWDRWSURRT0hhSHdQcjAwc3RlNExpWHVod2dJSHVCYW5pVkMvYjMzTGFBb01aM2dkd250TFVCZ0lZNmxuWkZxQXgxRW1JMXlFb3pTUEFDNzZvK1l3TUpxMmxJQTJDRjlQOFY0WVNNR1RsZjJPeFoxam02eEdNYmJRTUxoeDFGd1pSVm0zR0RGOGZPZjBDVXNMS3NmcjlJckdNSjVsam1paDNFZzllK1VMQmtnRjIyVEJvQkdwVzV2RFNtUDVWejhTQzFVSXUxUkRuVDlzQ3VQRm9vbGFPc3RWaDhXcmdYUU90cDVEUTNIQSsvRG1SY3JYNXowMVBVYkNtUFFYMVVTaTVaN3VTcmFhdEJHUlZiNmdwWWxHdEJza0lHZ3lKeFl2QnZUbG55OW9WUTV3VlBXMmVuN0FDT1cxTXR5UWFBNGQyaXgzNGQxeGsrTWcwMUVXZkVSb3FIRXNGenIveVdrLzFhbVhWYXdZRXNOUi8ySnVGdkNITDhtVUxaWis1WC9CdHdRMjFneCIsIm1hYyI6Ijk3MTk4ZjMwZWU5YTYyZDEyMDQ1NTkwNDZiNjEyNWUxY2VlODk4ZDAxN2QzMjYxZmU1MDFhOWU4OGUxNDRhNGMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZ2c0xPYnBRc0N2VkFOYzBoR2J3Tmc9PSIsInZhbHVlIjoidDNEU3NzdW5HU1R6VUhObHZMK002ZzhwZSsxTDNEWGNZcmM5UzdTdWc1d00wNVZGREpvdForcFEvRml1TUUyemJ3TW5lUU1NL0Q3WEUyMkVkWjhvTnJvZnBwbm1IemJFUjRKTzdpa3FLUnpGYlorc0JFeDl1OFVxSTRuODdhRVpZZ3pTZTJra1l3cTN0dy9MTW9yZys4bk4wYlNQU3dOckNHU24wNWJpamg2eU9pMWxQRGpOaDh5K0NUVDJzVlloWGxNN1RKMVRTOElmL3I5QlE0aEEvL3Nib2poMGtGWU9CbWdYSjYyNDdjOS91dTZYdHBldlovM2U4VnFSeDhlOFZ1Zm1HTWFSYlBtMldyVVVmYy9BRWdaNGwyREIvcGd1ZGhzbVZsQ1ZBOXBOUTJGK1NqbVRLZWN3WmNCL0FwTDVadWlWdkhWQy9ObXEvSE5QY01rd1hkWmhUWHhYV0tjdk0rYXNIT0tEa0FncnpWT1EyVTZBOVV5cnV3Tk5Da0RGWjdia05yNVZqbVlHb2FkcGZEbWp2S25vSXZkZG5zaW5PTnNZd1M1U3R6R2tpcE5DajQ2QnoweVdWSHhHMkpQUTNQYUFISXdqUXZEOFVocDUwTGpRUVdoVVZldVhjQTFYR21mZ3Y2TkJodTdwcmhFOFYyWm5waWNWT0ZjY3gwOW12b2l2dmp6UnpNTjBTTHljMXRjVlNKQVhnNFZKSFFPS0tacG5NV1B3ekt1dkNhNzdMNklHTnVKbWdIQjJ2TzBHdGV1MGNZVmxVMGVYMFdGQXlrUWdRNFZzQkxMZzNMN1FiaGd4eW42RWM4STMvdmtmWVBTT3diSmdNM0phQkFXaiIsIm1hYyI6Ijk0YmNiYzNmN2QyZjA2MDQyYjdiZTk0MmE3ZjczZjQyZWY4ZmVkNzBjNjMzNWI1MDUyMTlkYTNkMTg5OWJhZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+