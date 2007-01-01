Афиша Обнинск
Жители Козельска рассказали о холоде в многоквартирных домах

Евгения Родионова
20.11, 15:00
0 343
В четверг, 20 ноября, прокуратура Калужской области сообщила о проведении выезда для проверки ненадлежащего теплоснабжения в многоквартирных домах.

— В ходе приёма граждан в Козельске большинство жителей города рассказали об отсутствии тепла в квартирах. Для принятия оперативных мер прокурор области вместе с заявителями выехал в многоквартирные дома, - рассказали в прокуратуре.

При осмотре домов подтвердили наличие холодных батарей и стояков.

Для защиты прав граждан организованы прокурорские проверки.

жкх
