Недвижимость и ЖКХ Житель Обнинска попросил провести уборку дороги в парке
Недвижимость и ЖКХ

Житель Обнинска попросил провести уборку дороги в парке

Евгения Родионова
20.11, 11:43
В среду, 19 ноября, житель города Обнинска оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на уборку дороги в Нижнем парке.

По его словам, в парке необходима уборка.

— Прошу обратить внимание на уборку дороги ведущей к даче Морозовой и к речке. Листва и хвоя по щиколотку превратилась в грязь, - написал мужчина.

Администрация города Обнинска прокомментировала ситуацию:

— Уборку проведут до конца ноября.

