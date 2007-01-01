Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге вдоль стены кладбища просели люки
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге вдоль стены кладбища просели люки

Евгения Родионова
20.11, 11:05
0 535
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 19 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с просевшими люками на улицах Труда и Пухова.

— От улицы Труда до улицы Пухова вдоль стены кладбища вывалились люки. По всей улице просели, - написал мужчина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты примут меры и проведут подсыпку щебнем при первой возможности.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
8 оценили
0%
0%
13%
13%
0%
75%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjIyc0IzdVJreTFrUnNxQVJEVlRqK1E9PSIsInZhbHVlIjoiWjdtd1pLcmlMVC9LbjVYL3pVcXl2VXZSZmEwc1dPTktSQ0pPWDcyNkY5QkFsYkhERjdWUGNubWtSSmp6YXkybkZhL0dTL004aXJrS0o3cHh5RXh2N3ZuK1JXUUljaGNZUUFYR3Jmb0gxNEJLZFZwRWZ3bnIrWEZrMGl1eGxQZnZia3VpZjVuTkRhNUI2MFpHQnAvaXVXZVI3M3UzdjMrdzQyVm94ck1NNm5yQmdOY0tQenFNRVhOOHVCcktCajRPeDg3dm5QNzhUSGcrNVVUMXV3cUVuRWRxZXdLYUJsZ3pNYTRwZzJVcHgvaUpsVWUzSUNxUUludTFMZS96TTFndGlJcERnTlJVTDRWWWJiVWxid2xKV01INWFrS0xwZUNZblBydGdSQmZ0TzBhOFBCTUozaE0zWjM4YnNIQytlT0dmRzFkV0gzcEZadDdQL3ZFR0xDRGZaMW5OVEI3MThZTWRzK3haWVlHV1YwUjFnckp2T08vRmlNb0FKak82SUxodGM3bnlZek9YUGNsNklqRVhCZmo4dktnZUVudEsvNnFkanc0NDZ5aFNDeXZ5QU5leWNLRFFZN3gyOTJNc2dZOSIsIm1hYyI6ImVhZTY0ZDA5NTNlZjRhZjMxZjk3YTVjMGZmYzVhZTVlYTA5ZjYyZGJhMjA0ZDA4YTQzZDA4ZDg0OTFkNzZhNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik5FUEg1dHBuRnVHRWZ0ZVNqUndtRUE9PSIsInZhbHVlIjoiMnJZaHZ4d1hUaXlYSEpUL0x0N2FyU01TVitpSEVxWlNZeVpHZjNxK3E3RDJqZU1QVlFONmZ1UEFGMDJIM3NBcnFPRk1rTWpoQ0pycmttcExHRHpqaUlkQW1LK3kvMDdYdkRzZGI1ekNwYm9YdjcyT25FRGtoWWcyaFhLM2t2NEJKM1RrNTVuMFRlb0swT1ZSTGpQbjFIRmZBajNEeU5JS0taOFFnUFJ5aVRXbGw5MElwa1pjM0F3QnRUcjZtV3NzT3daTC9iUi9tdk41eHRYMm1kNiswa1k3NGVFTXdWNnRnMmJueFhPR21TUGExWmFmQy9zOUNPRndvMWs3dU9KcnFpTjhpY1FMNkU1YlpwT2d2akJyUTZuQlp6cnpEWTJENUVLUVAxVDhMd0hWdHoxK3NLVnpURWtMb2JnTFVlam1lVmdXVXdoRzgwM0pHUEY3OFUyTlZvTDA5Wkl5UXdOZFpMbzNMcEd5M080c2lJaE00ZjRmWVBUU0xVZ05BcVU4U0x5cTg3Q0krUEMvWUdad2ZYdzV3ZHdtY2owWEdzWVJjMkR5RVNMSkUvdEx1R0RVMCtEblpkWVNvQ0g5NFU4NnNScFVCUkJOaXR3SFovME9NSFk2UjZ3V054aFdqc1QyZjRMQ2Vhcm4rY2J5TUZ3MGpmOTR3cjQ2dWc2K1ZZc1lseU9ROFVYTEU0MFBQY0gvbGNHcWlSRU1WM1R1bHhOT29WMUsrV0lmSGpOSlVoME92SnRGbEtYQkZ3NmcyaXowNG1JOTRsOGpqeFZlSUZKM3Y5cU5jcHdOaWxXWVlmY3VTbkMvY0pQYWo5aCtJTGZpazlqZS9QL0xjbFNTNUdZRyIsIm1hYyI6ImUxNTY1MzEzOWI1OGZlNTZkZDg5MmQwZDlmNzRmNTM4OTgwODdiZTUyZjJiYTEyYzA2NGVhZmMwZDczMDY2NmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+