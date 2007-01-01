В Калуге вдоль стены кладбища просели люки

В среду, 19 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с просевшими люками на улицах Труда и Пухова.

— От улицы Труда до улицы Пухова вдоль стены кладбища вывалились люки. По всей улице просели, - написал мужчина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты примут меры и проведут подсыпку щебнем при первой возможности.