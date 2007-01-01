Калужанин попросил спилить аварийные американские клёны
В четверг, 20 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести опиловку деревьев.
— Прошу обследовать деревья на переулке Кирова и спилить старовозрастные и аварийные американские клёны, - написал мужчина.
Управление городского хозяйства Калуги дало ответ:
— В период вегетации в следующем году проведём осмотр деревьев на переулке Кирова, по итогам которого примем решение о необходимости включения в план работ с учётом имеющегося финансирования.
