Калужанин попросил спилить аварийные американские клёны
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин попросил спилить аварийные американские клёны

Евгения Родионова
20.11, 19:49
0 288
В четверг, 20 ноября, житель Калуги оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой провести опиловку деревьев.

— Прошу обследовать деревья на переулке Кирова и спилить старовозрастные и аварийные американские клёны, - написал мужчина.

Управление городского хозяйства Калуги дало ответ:

— В период вегетации в следующем году проведём осмотр деревьев на переулке Кирова, по итогам которого примем решение о необходимости включения в план работ с учётом имеющегося финансирования.

жкх
