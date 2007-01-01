Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге капремонт аварийного дома на Николо-Козинской планируют провести в последующие годы
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге капремонт аварийного дома на Николо-Козинской планируют провести в последующие годы

Евгения Родионова
20.11, 10:20
1 259
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о признании дома на Николо-Козинской аварийным.

— Когда дом № 66/30 на улице Николо-Козинской признают аварийным и расселят? Уже просто невыносимо, пока сам не рухнет, а в нём живут пожилые и дети, - написала женщина.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Да, этот дом не признан аварийным. Он может быть признан аварийным городской межведомственной комиссией на основании заключения специализированной организации, которая должна провести обследование дома. Жильцам необходимо обратиться в специализированную организацию, после чего полученное заключение и документы представить в Управление ЖКХ. Согласно региональной программе капитального ремонта, в последующие годы в этом доме предусмотрен капитальный ремонт фасада, системы холодного водоснабжения, канализации, крыши, отмостки, системы газоснабжения, системы электроснабжения, фундамента.

Новости по тегу
проблемынедвижимость благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllOeW9QeFZoOGs0cWErQWUxZUp5bXc9PSIsInZhbHVlIjoiMmVTdDYwTkIzU2pnVXMrUGNjRitTdVI2WGZvUEhGS1lmUlZTUXZHVU4zdEhJK25mdDZFZ2tYa0x4TzlLRmZPZVlsTXhSSXlYdXFQSzJUWGh0ci9wRGRiVUI5ZTZKQ0Z2eVQ5L1FOWmYzV0JpUmM4Y1VUeTFGTEk1OFNmUWJpZ0JYZFJsaDNXaHJYc2pRQmU0QVVla0RXMUh4Q1l6NUhMaDVmVTd4YWszQzdPSC9wNlVtcXhYR0xocHF5MTZUekVvTTlTSHA2Tm9RTHMyNjZVejU5NXlGK2R6Z2RlcnhnNVBQekZWT0hDcEJrSFBJS2ZwTzRZVVNYNXdZR1JDeWZ6M2Y5MW9hMGZwZHdncDRjWWdMVjYyenY4UmRsUWwwY1F4QmxFUGhrK1pMMUtrYXhSRitocXBrTGg0Rlhqb0xYRGNpeGV0dWFUVm4zTi9xUXVYcmUwNFhDTmhuQUo3MnhJL3NNb0lZcFB2bExWL09qT0ZQa2cyVVo1cFBEWis3MERBYmRrRk1hVWVWaW9LcER4WVlyUm1xeWE0b0dTWlBjQkN0Q0VwTC80ZW80anR3U3MvSE9pSStDNk9XaXV2RFAvUCIsIm1hYyI6IjYyZDNlYTczNDY4OTJmZmI0ZmRiNDUwOGM4Y2IzNzQ0NjVhNTlmNWVjOWU5YTdlOWZjZjExOGY0Mzc3Y2EwODAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxYN2s2Q0d0ZS9QcnN2WEZ4WmRtemc9PSIsInZhbHVlIjoiSHgyaUlsK1Zwa3Z4TUtyV1BPTjcxQ1dLOE5JenJNMmxaMkt3YlAzRGNla2VxdTg2bDJuZTU0UGlBaEhKNTZoTWZ5dUtaZkRhV242YzlFU1ppL1RmVU5CTmtDRmZjVHNZZmQyd3lneDZva0NSV3RmSk1FdGlZKzlpdmZtdnVJVXNlQ0ovYmxqVm1laW5OclFvblV0M1Z6ek1tb3lZWk9TVDBXczdRaHpsOERIUEVGazRMV05FSGY2V1A1ODdjQnBxRWNQZkE0RnVxRVpSWVB1VjltRW00L1FEOG1YaWFrdng0aUF3ZmtBT0VDdkNqcG9ybVMzZTNtR1BtTzBrZmdJakRXK1UyWmJyZnFHelJSNS81eGMyVUVsb0ZCVmRUVzZEUlNBWGhVTGREOVp3S3piLysvSzFwM3MydmdzdFAzL0VyZkt4S1VCVzY4Kzg5Mk44Nmk5Z2ZTVmVscUNFMEMvaGVNTm9Jb2lWUGdubmlSK3ZRdFhyamoybHNiWDA3TTlua1JER0oya2hvRmF5akk1U3huUmRxZDVmMklsNFRKeFA0QU9oV3Y5alUrNmhDS25VV20zU1RjVGVma3ltZTJBclhHa3FXU0dyWm1jQ1dwZis4NWROVGtnT2JxSnJVZVFFUWFoMkpaWFVVSDBpK3dxM3NwN2s1ckVnNGJIWENLSEFvOVBBM1R6RXdvMXNORVhQM3dEUVlUMUZEai8wamJDaEMvaWVaUFFkUDVIeWQ0OXJwUDJwTjlEVTF5U1pKU0RxWjM2cnBJUE5SdWZpVk1sdTR1MHQwTW9SdXJZZDVzNzNwWU9pNnB3ZlV2M2NBWVJsWno3Q1VoaHhzVW1Hb0ZoUyIsIm1hYyI6Ijk0MDY0NTYxZjcwZjdiMTYxOWRjMDg2NGI4YTU3MmVlMDYwNTU4OTg4M2UwOGE1MGMxYzIzYzAxNGYyZmNiNWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+