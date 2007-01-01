В Калуге капремонт аварийного дома на Николо-Козинской планируют провести в последующие годы

Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о признании дома на Николо-Козинской аварийным.

— Когда дом № 66/30 на улице Николо-Козинской признают аварийным и расселят? Уже просто невыносимо, пока сам не рухнет, а в нём живут пожилые и дети, - написала женщина.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Да, этот дом не признан аварийным. Он может быть признан аварийным городской межведомственной комиссией на основании заключения специализированной организации, которая должна провести обследование дома. Жильцам необходимо обратиться в специализированную организацию, после чего полученное заключение и документы представить в Управление ЖКХ. Согласно региональной программе капитального ремонта, в последующие годы в этом доме предусмотрен капитальный ремонт фасада, системы холодного водоснабжения, канализации, крыши, отмостки, системы газоснабжения, системы электроснабжения, фундамента.