В Калуге завершается реставрация дома на улице Гоголя
В четверг, 20 ноября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Этот дом на улице Гоголя, 1 был построен в 1914 году.
- Подходят к завершению работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом для железнодорожных служащих», - прокомментировал Чудаков.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь