Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге завершается реставрация дома на улице Гоголя
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге завершается реставрация дома на улице Гоголя

Дмитрий Ивьев
20.11, 08:04
0 325
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 20 ноября, об этом сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Этот дом на улице Гоголя, 1 был построен в 1914 году.

- Подходят к завершению работы по реставрации и приспособлению для современного использования объекта культурного наследия регионального значения «Дом для железнодорожных служащих», - прокомментировал Чудаков.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkVOMEpKWEJYU2FpVnUybG1lQTF4VFE9PSIsInZhbHVlIjoiNzU2LzlsdkdKNzhsNmVCekNtNzhuK0UydXY1aHltN0NId1BtM09VaEJicEhQR3RyUXpZRmg1NWVGRWJ3cHdocHBVRjZqT0Z5dE5XZVRvRzhwZmthdlRvN0dUb1JibUExd1huakJnU3p2MmZnbmJaanR1ZTUyNm10OWUrYVVwK0o1RUE5bExXell2UDVTdy9kZlgyV0VMalNaUGRNTi9NSmxoaTV3MUtXdk9kVFVLRXdwRkNlMVZ4eFFqOTFwbmtSZzRvdVN4cUw3L3dSQ3pINU5MZGNwenlBUzE5QTl1K3JHYlJKS1hWWG84RWg0bzhyQ3JZTzdUK2VjRmRiWUsyUFBIRVZtN3ZDV2c3K3I3RG9hcUl1dURsSXYzclJCanBVK1cxNXpQbVBrMW1GYUU2cWdid1FJMk81RmVLSGNoOEJqd21BQ29tQjZHTFdZL05XYkF5RUNKb1grSk9ZUmx2QWlHWFpFdjNFU1BiZXBlYjVMS3B3d0xySk5aWUlNVjZ4cEpDcEJvYmpHNEt1cUtmRWRYQStTTm1CUVEwcU9ZOWhZNjNzcHhOOGZxS0JDNy9hemx2ZktFVWU1bzlQM0VGTiIsIm1hYyI6IjEyOGFlNTM2NzNhOWFlMjg5NzBlMTA2YzU1ZDM0ZTY5MzU1MmQ5Mjk0ZDZmMjZkNGE4ODM0MWNjNTE4YjZlODUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdYSFk0Qm9VUWIxc0QrVUxJTVRTNHc9PSIsInZhbHVlIjoiODl4c0hiR3JWMzRMNk0rTnRVWTlFR1JCUldhMkNCVGpsdmhaditDTGt2dHBtT0phRG5aZXUyVGhMM3QvU3pqeldmS3JoUGx2eDl3OXpYTGNERXpHYzdPVzBvUjNGajJVWmJQWmJheFlkRDV5TEVEdVFPcFdXNTdOdzhDN25UeURoRG0yN0NrTjRHTDVpeDhmWkV4bFREZ0hqNVlwVTFlSEwrU0Q2VVBycjdTQ0hveXM2TGNodWJndG82YnJYY1FrUHhkcU85UWswa0ZsMmw5bFdkYVZkQ1I1S01ZQm9OM3g2cnF1T3VuMjdDNTErRERERnRZQ3VZVE16bDBLcEQwL1R2WnFOK3BpRjFiaVJob0xLeEhvSzBscE0wYm50T0RMNWVzb0xjVXZ1OHkxU0RlMFhjMmw0djBTM2xpVFR6Z2g2V1Vic3Z6Rys2SGlRbzZVTHhZd2YrNXErQzlnVGdWdHNhOW53RzEwUHoyem5LY2h6RFdDdExZNU5OY2NzSnNSY2QxK3lHVWRHNDZYaTNkeS9Nb0pjTkUwRGQ2ZW94cXVhYWRSSlM0TGtCemhjM1dkUDN0b0tmZ3cyVmF1bk9lUDhWVlo0SWttZURKNDVZQVNldkEvU2N4UDY3eE9MNStBelAwYkEzVTdhYXZNdWcrc2hoMmw4QW5iRCtWams3OURic2taQlJtT3lRQjlCVm5TYVY0ZTNaVExIVTVLN3l5YXd0VkQzdGJ5dTEwMjFQZjIxbE1VVURGQ0lTL3R6ZWJ6VHA0MTZza2dsckxrcVRzdjdxYUxURmpBc3d4NUxtazhzOFJNdHRhMlVIWWEzNUh6L3NLR1Z5WkJLTmhNU3NMcyIsIm1hYyI6ImI3YmM0NDcwZjRjOWM5NTVmMWRjNGE4MjJmYjA4NTE0YWI4NGJmMjY4YWRjYWIwNmI2MjIxN2I2MGYyYTFkZWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+