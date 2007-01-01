В Боровском районе устраняют аварию на объекте коммунального хозяйства

В среду, 19 ноября, прокуратура Калужской области сообщила об аварии на объекте коммунального хозяйства.

— Установлено, что около 15:00 19 ноября в районе 96-го километра автомобильной дороги М-3 Украина произошёл порыв магистрального водопровода при производстве земляных работ строительной организации. В результате произошёл сбой подачи холодного водоснабжения жителей улиц ДРП, Московской, а также микрорайона «Восточный» города Балабаново, - рассказали в прокуратуре.

На месте аварии проводятся ремонтно-восстановительные работы. Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Прокуратура района взяла на контроль устранение нарушений и восстановление прав граждан на получение коммунальных услуг.