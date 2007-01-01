В Калужской области прошла водная амнистия
С 19 августа по 15 ноября в нашем регионе ее проводил водоканал.
- За этот период 1072 заявителей обратились с целью оформления должным образом подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям, - рассказали в среду коммунальщики.
Из Калуги поступило 524 заявки.
С 16 ноября проводится проверка всех абонентов на предмет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Нарушителей собираются отключать от сетей.
Партнёрские новости
