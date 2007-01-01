Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области прошла водная амнистия
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области прошла водная амнистия

Дмитрий Ивьев
19.11, 14:02
С 19 августа по 15 ноября в нашем регионе ее проводил водоканал.

- За этот период 1072 заявителей обратились с целью оформления должным образом подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям, - рассказали в среду коммунальщики.

Из Калуги поступило 524 заявки.

С 16 ноября проводится проверка всех абонентов на предмет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Нарушителей собираются отключать от сетей.

