В Калужской области прошла водная амнистия

С 19 августа по 15 ноября в нашем регионе ее проводил водоканал.

- За этот период 1072 заявителей обратились с целью оформления должным образом подключения к центральным водопроводным и канализационным сетям, - рассказали в среду коммунальщики.

Из Калуги поступило 524 заявки.

С 16 ноября проводится проверка всех абонентов на предмет подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Нарушителей собираются отключать от сетей.