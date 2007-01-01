Афиша Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Окраины Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Окраины Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
19.11, 13:46
0 467
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы запланированы на четверг, 20 ноября. Об этом рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет в течение трех часов – с 13:00 до 16:00 в:

  • СНТ Дружба,
  • СНТ Горняк-3,
  • п. Новый.

Новости по тегу
электричество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtMaDBOand1bUdGL1MzZisxME5keFE9PSIsInZhbHVlIjoiZWRSbWVNYURCQU1Wc3g3a0V3dWtaOElUZnh5bVl3RElqSnplMjZoNDF2SXZHS05wWWRIc3RCRS85SEliU0xRNkF2RUNkY2M2TWRDV1NzSWNndWZwN0RuUW5JazlXUkIrVVZzbTFKQ1dNQmJVZWxpd2JJbzJ4ZE93aHZEMTBQY0ZNUmFHbUNBNk04a1E0bWNxaUVKQ2FDdTZtUW9mUUp5U0dqVnAxTEwzVHQwanFqdG0vemNiYmRub0N1dVE0c3A5Z1MvT1p4TlpVUGNDRFNsR3M2SGI4NW1SZ2NSMWV3bzZVUDZnV2F4dVZNS3VsL1pxbjV4ZHlzTFRSd1B5RFAzU2Y0bkR5WEtIQndVUEdySC9WNVpFNUU5VVpsaGs3L3NuMEdqQkRhQXpUVDV2RnczaitYdlhVL0pnWit0Yy9Fbmlpb1YzajV1em1xSjZxek1tVmdPY0JGTTlqdGk5WWpkUXRwV0NPNUhLNFoxTzBlcEtla2lVdDZZeFRLVlptcHFSYXBFM242VlJ6LzNBM3JWR1RhaWl0eXllYm5LTGkrUXVzWldYQjFkQ0JiK2xLSDlqOWJYMjIzZnhmem5IQ0RRaiIsIm1hYyI6ImQ4OGNlNmNiYTk3NmFmNGEwNDg1ODExOTVjYjdiNzY4YzhlZjk3NzMzNjgzMmZhMzBiMDc1MTdmZTY4NWM5NzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFRNDY3ZXZEamxJVS8wM1BsZk9pWmc9PSIsInZhbHVlIjoiR3kyZy9hWEw1QzFOYWNkanZMZTlXZCtseVFPRUlzUFlhUmw3a3N6TllvL29mbXpUN09TQVlaY0RkcFJ3bmlNTDZ4MTMxNzkzR1N3R0JKeTNpU1hTTklDWStTY1RSZTBNbGp4K0ZNUG9EeFRMalY5MGk0L1ZTOVZFbkdSS00wUjlhdnR3UjhSdXc2Ui9Ub2FZVldYRkpOM1ZWNEpvNTRyNFByZjdvZGEzNHBNTDluRnNDV3VtRHNqcmIyR1J5djdKTDEwQ2ZzeHZIMlIrZ0pjLzZsYkJrUDlvdmpGY0d0Y2ZpZ1diVFlneC9FNGRnRmU1K1JCdVFzV2pHekhVb0ZZSUZPQllWdy9ybjRVVjlhVWNpK0NnbDFiSTl1bUduaDZsRXNVT0pnSi90c3NBTzVBOGRDL0o3Q284MnhiY1I1bUlBZmoxcm84WXNRem5LS21BdGZjdGZpR0NTdWNUSWpqYk5tWjFQSVl2KzZLUnU2dGZIK2lESzRaNWZGQnoyaElyZUxOTGlMYnJTM3ROL1IrZTQyWlh6ck8xbkUrRC9sYWYxbFd2dDVIcmVQakNDcE1zVkh5TTFOUk1mb0tpeDExY05NNzF1Z25QVjV2NXZaUHBxS01qdFp4ZzczNHNoYWFOZ2dPcXM1WlZ1ZVFua3JZVjNFSnM1dGY1STZwOFNrbk95MjIvcTFndWgrMjlyZTFyVG12UkhRMzhLRW5xbWhXcngxeWFmOXVLd3E4ZzM4RE0rWHNjK2IwL0g2OFdRSW9SdnQxTG02TzRML3AwVEtSWWcyblgrR01VbERCeHZpelJjMkY5Vy90cU9pYlU4VEpJVUs3QWNZbm5PcUlhMk52SyIsIm1hYyI6IjYxOTJkNzdiMmQxNzBjNzIwMDRhZThhYWI2MDFkMGQwNTU2ODlhYWMzOGM2NDQ5MDkzOGU2MDhjZDFhZWY1ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+