Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге отключат электричество 20 ноября
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге отключат электричество 20 ноября

Дмитрий Ивьев
19.11, 10:43
0 709
В «Единой дежурно-диспетчерской службе» сообщили, где пройдут ремонтные работы в четверг, 20 ноября.

Отключение с 9:00 до 13:00:

  • Ул. Стеклянников Сад, 36, 42-58.

Отключение с 11:00 до 13:00:

  • Ул. Дружбы, 8, 10, 18.

жкх
