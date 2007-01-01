В Людиново прокладывают новую канализацию

Работы ведутся на улице Суворова.

- Протяженность работ составит 400 погонных метров. Это значит, что жители этой улицы смогут забыть о старых проблемах с канализацией, - рассказал 19 ноября глава администрации района Геннадий Ананьев. - Водоканал уже закупил все необходимые материалы. Специалисты укладывают новые трубы и устанавливают колодцы.

По его словам, следующая на очереди - улица Краснофлотская. Работы там начнутся в ближайшее время.

Также есть планы по улице Лясоцкого.