В Людиново прокладывают новую канализацию
Работы ведутся на улице Суворова.
- Протяженность работ составит 400 погонных метров. Это значит, что жители этой улицы смогут забыть о старых проблемах с канализацией, - рассказал 19 ноября глава администрации района Геннадий Ананьев. - Водоканал уже закупил все необходимые материалы. Специалисты укладывают новые трубы и устанавливают колодцы.
По его словам, следующая на очереди - улица Краснофлотская. Работы там начнутся в ближайшее время.
Также есть планы по улице Лясоцкого.
