Недвижимость и ЖКХ

Восемь улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
18.11, 14:20
Ремонтные работы пройдут в среду, 19 ноября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

С 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:

  • ул. Поле Свободы, 24-38,
  • ул. Телевизионная, 33-55,
  • Территория Машзавода.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • пер. Маяковского, 1-37, 2-38,
  • ул. Маяковского, 22-30,
  • Ул. Песчаная, 53-79, 48-72,
  • Ул. Стекольная, 51-65, 26-36,
  • Ул. Чапаева, 25-27, 72, 74, 76.

