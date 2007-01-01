Восемь улиц Калуги останутся без электричества
Ремонтные работы пройдут в среду, 19 ноября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
С 9:00 до 16:00 света не будет по следующим адресам:
- ул. Поле Свободы, 24-38,
- ул. Телевизионная, 33-55,
- Территория Машзавода.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- пер. Маяковского, 1-37, 2-38,
- ул. Маяковского, 22-30,
- Ул. Песчаная, 53-79, 48-72,
- Ул. Стекольная, 51-65, 26-36,
- Ул. Чапаева, 25-27, 72, 74, 76.
