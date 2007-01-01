Афиша Обнинск
В Калуге ищут владельцев гаражей

Дмитрий Ивьев
18.11, 12:20
1 788
Городская администрация во вторник, 18 ноября, опубликовала список объектов, хозяев которых просят предоставить документы о собственности на недвижимость.

Четыре гаража находятся в районе дома №18 в переулке Станционном. Три гаража – там же у дома №15.

На улице Чичерина, 11 разыскивается владелец кирпичного забора.

В 1-м переулке Пестеля власти ищут владельца бетонного блока.

Если собственники не объявятся, все эти объекты могут снести.

Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
