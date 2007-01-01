В Калуге образовалась очередная свалка на улице Хрустальной

В воскресенье, 16 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблемой со свалкой мусора рядом с контейнерами у дома № 27 на улице Хрустальной.

По её словам, на Хрустальной образовалась очередная свалка.

— На развороте маршрутного такси № 73 мусор по прежнему складируется, только табличка с предупреждением о запрете свалки исчезла! - пишет горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Контейнерная площадка есть в плане, уборку планируем провести в течение 2–3 недель в зависимости от погоды и загруженности бригад. Контейнерная площадка на развороте была ликвидирована из-за регулярного скопления строительных отходов, которые запрещено выбрасывать, и многочисленных жалоб жителей. Сейчас рассматривается вопрос установки новой оборудованной площадки в этом районе, к сожалению, точные сроки пока указать не можем.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.