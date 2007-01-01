Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге образовалась очередная свалка на улице Хрустальной
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге образовалась очередная свалка на улице Хрустальной

Евгения Родионова
18.11, 13:14
0 260
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 16 ноября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблемой со свалкой мусора рядом с контейнерами у дома № 27 на улице Хрустальной.

По её словам, на Хрустальной образовалась очередная свалка.

— На развороте маршрутного такси № 73 мусор по прежнему складируется, только табличка с предупреждением о запрете свалки исчезла! - пишет горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Контейнерная площадка есть в плане, уборку планируем провести в течение 2–3 недель в зависимости от погоды и загруженности бригад. Контейнерная площадка на развороте была ликвидирована из-за регулярного скопления строительных отходов, которые запрещено выбрасывать, и многочисленных жалоб жителей. Сейчас рассматривается вопрос установки новой оборудованной площадки в этом районе, к сожалению, точные сроки пока указать не можем.

Ранее мы уже писали об этой проблеме.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InVpd2ZXZHp4U29FUzNGSkxWQlpzdmc9PSIsInZhbHVlIjoicTFBNERZSW5IU09pU1FlZEt0L1VVRHdzOUFaSEptOTdIbVJ1S0wvdkltVHcwTUxDZzZUMWgvN0J6dDdHRnh5TEQvbmgzeVJ1QVA3UmluelQxaEJLbldFWlA0cXl2NjJzVi9tMFVJVkdMeDU0bGl0RWVzMUdJQmRzOVplMVo1TW9zelFvQ1RIU1J5Mk5uaCtoSDJrSnhCQ2Vjbmo0ZElPSUxZQ1FXYWxlYzdCVFFUU2JRTk9PdVdIUFFVOGQ4RjR2NUsrUUFVZDhXZkhkYlVpc1ZDYjY4YlVNSVJCd3pBS0RwTlZTa2lhOURWdllJRDFmYjRvb285aFBLUHN4cXpZcll0YnppOFJLaSswcEM1OUJ4RkRXRS9mK1pvYVBTN2FWV3QwN014T3hXK3Q4a0dUSWVpb2p2d2hUeDdRb1dMRzhNcjhZbGdvbzE1cEtxNnlwaTNDRWdONkV3K1prY2E1RFBrMjBaR0lWQnZteHBxb2hZOHd4MFRpY0QrdU5DK2F2OEU4TVA0YS9maGFlUzlsc3NreVlHUWNLWHh6TEVQMDREL2RzMmZ6THZmT2J3WHFxdlZzR1VEWXNaRkp2Z0p3TiIsIm1hYyI6IjlhYjEyMDE1YWFkNzAyNTM2MWRiMTYxZjZiZDAwYjAzZWI0Zjk3MjQyZTQyYTI4N2YzNGFlMjBjMWJjMzYyOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IldiZmQ0b1pqZWpqNC9jZkszdlZXMEE9PSIsInZhbHVlIjoiT1lhOTduQWJqZmxXc1RXTWllZGJoZGlzRjdUWmlqeEZVa1F1MGJ0b3BwMVpCTTlnWGlzcFl6MUZRREVHTGpOS0FkS1AyRUxwNmoxL3dvRGdlNS80bDlZZ1VYSlpYRi9pUkJLdFh1MGZua3cvTktpR3pKdit6VGs5eFBvYW5VRUhlT1M5dlZ4Unc1QlM2Z1Y4SVd6TVZreGRFcVBpeGNSWkR2b0RRUFZWR1hzdUtzVWM4ZDlJc0E4bWYydjJHQU5pc2oyU0hFRDBYaWtjYjcvNnhyb2gzNEYra0tYeXRXaTJiR3RjSHFIeHJDdCtZQnBGM3E5dGVyZU05azZ0ZHRUUFRiV0dXQnp2UGNENFE0NWdKYnFyejJCZWJraCtveklmWnNOM1EwcFZMa2FHWkRKdXNaTE9LK2NtemlpcSthNkhSa2xiUldtcWNxQ2dZdXllSnpmV1hMRVowRHBwTTRrTDIyZkpDcWtSRllQd3MrcWJjMzk0SGdSRWRhZzUyVW91R1NaV0ZyVGNZd0F6b2FHYkxnd2tBc0pLamZoVzFCSDYrdDlWa2t6dEtTZC9hN050bXFZR05TMWl5Z3diSE1LS2VjcUY3NHo4K3FkUUkyVTJxcEErOFJvK0JrM1JaUmpDY0pwaTRyS3JaZlRCYVo2enBlOEE4MUoyNjNHcC9tcmxxU0tQbGROQXd3aEg2YmNwM1N6N05ZUGw3aUo1TWdWNlBtMFFEYWdkdXllL3B0K25KSnYrOUhzSHBxS2J2SlF3RHQyTi9iSWtGRDhKRmlYTEV1MUt1dng4c2RTbWNmcXVobk5UNzRUcVBrbFNtVXBGUWY4WGdmdjhNRElwY3NvKyIsIm1hYyI6IjFhNWI1NDFlM2I4YWY5NmUyNzAxZmRiOTQ5NzgwNmZkMTYwMGE0YWYwZmNhZGI2NDAxZDY0OGVhN2E5MTY1MzEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+