В Калуге опять образовалась свалка в центре города

В понедельник, 17 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать свалку в центре города.

По её словам, у дома №40 на улице Луначарского растёт свалка.

— Однажды её разгребли, но она снова очень быстро вернулась на место. Я просила включить это место в список к постоянной уборке, мне сказали обращаться напрямую в УК, потом приехали из УК, сказали что это не их зона ответственности, - рассказала женщина.

— Мы в космос летаем, рак лечим, но не можем сделать так, чтобы не было свалки в центре города? Скоро там завалит снегом, по-хорошему до декабря там надо убирать несколько раз, там помойка стоит одна единственная, которую вывозят раз в несколько дней и мусор валится с неё. Давайте ответственнее отнесёмся к проблеме. У людей вид из окна вот такой! - добавила горожанка.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— До 8 декабря городские службы проведут там уборку.