Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области привлекли к ответственности гендиректора Водоканала за срыв ремонта в Ульяново
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области привлекли к ответственности гендиректора Водоканала за срыв ремонта в Ульяново

Евгения Родионова
18.11, 10:07
0 188
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о принятии мер реагирования по факту нарушения сроков ликвидации аварии на объекте водоснабжения.

— Установлено, что авария на системе холодного водоснабжения произошла 13 ноября в селе Ульяново в результате порыва трубопровода. Без водоснабжения остались 87 домов. Ремонтно-восстановительные работы были завершены 15 ноября с нарушением нормативного срока устранения аварии, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура района вынесла представление генеральному директору ГП «Калугаоблводоканал», а также инициировано привлечение к административной ответственности за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами.

Ранее мы сообщали о контроле устранения аварии в селе Ульяново.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdDM3dWRjRuZXNqWEwzelFWRTE1b2c9PSIsInZhbHVlIjoicEJjU05HblRlS1ZpcGhoNFZhZDlUb2FDdkFRZGFWbVdoT3FZdFJHRUpRWnNNejJNdzd2MXpqdVdpZWx3WTZMRWFlakgxdjJoVHc3NFN4TGpDc3FlbEw2N1E5cDZTcEhpRU5rRjF1NVV2OHh0aitsaWltdmVhVWhibFJlZW01QUdxWDRmL2tSSGVEYkNYM2FObE5iUG11ZStkYmxDclk0eHE2Z0F3TUNFUHNzaVh3Q1piVy8xUm1oNkp4b01lcnBhUXlVc3RLRGNPajVjLzZQSGgxN29IVFRzcElONHNxY2RTVnBKMDFUeXpSU2NFTVdtUDdaeVZHNTZLVEtMRVptNWN1UndJcFpnd3hJbU9TeDNPcjBxRkRQZHlES09kK3prNXJsNHJIU0dzdFF2ZkMvV3FRQkI3cWJiQkhWQ1drRFlIQlV1emhrUFNuVno0Z0NCeEpJYXRBMmd0SU5nR3JneVAwWFNXeWdya2tub1NERHpzU09DSWlsNUQ5NXViV2IvOHNpTDhGMXgyNE5pUVovcjdvdGlUenJzVUdQVEtENWFqUXZTQ2p4OXdyaWZvQ0tQTjJQOHdTMSsrZXJYNWEvNyIsIm1hYyI6IjlhZTZmZjRlNTE5YjBiMWIwYzA4NTY4Y2YzM2ExOWRhOGExNzA0YzljZDZlMzBhYTkxMzg4OTQ4MzQzZWRkMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkxacGJXTnE3eGtXTTI0MmJmL0VWUGc9PSIsInZhbHVlIjoiZkduTnZKSnVON0ZZeGhTaUhXZHdENzhOUThjbVd3anFNZjFVS1BCQ3BDa2VQR09oYWwrNnAwLzhWdUR2VGRYbmJ5Y3llbDZLSTZyVEx2U0dRS3hzakhjSFZuZ3h6UDBHcExMbU41M0Q4YUpaZUo4WUhPdEZjV3E3TUN5ck8xQ2Y0T1VKU1N0STFTc1ZORlVZWEZ6WlZsVitFc216ODZXOTloQk5PRXpFUitRSVkzZFRKb1Zrb3RNVnR5d0NYamFyU2JvTUV0SzByV2d3RG5tN20xZHY1ZDlMSmJwL2FiTWV3eXkrZXA4WnF3bXduVTlldVlWWGFkNlptS1E0WjJiVVZZeTVVeWpuVTFGNFhqdnQxT01ZTFVxTG9pdW96WGdvNUlMTGVjL3U4NEM0SUF0OFo5S3RlWFlibjNkYk1mZi9hUFMyeDE1RTRKY21CT3dQNGtMdlBMOEE2S09OR3krdXY0N3I1ZnFRUnR0dGVJbDQ0S2lubWJMak1oZ3p2ekdBZkZoeE5yOWRtVFhSUWFZNVF6Y0tjcHk3amRRQ3VCRFNtVVNFa0NNcTN6bVJsaGlpVDNLZlBxVFU5N1I4R1ZsbVhwMXB4SVhpeVA0OU9MbkVIQmpzSmJYa1pRWTB2bGl4cW83eDkyakE2bTJDMmlPRVBySVVNeTVMR2lCMWZSNTlITnhYZXRhRlFZT0RVWC9IcVk2dTIzRVpKeUJqYTJiRnZpZFdjRDV4dy9pdDhuVXRlaUZOdzduMmdpVzB5RE5lemMrNFJhTm9VRGR3VTI4YXk2U1VOV1IrU2pBZ2ZOdjhkUXpTODJ5ekVGakV0RU5za3JzMzRRRHRnNXk3bHVCWSIsIm1hYyI6IjQ1ZTJmMzlmZGQ2MzdjMGIzZWMzNTExNTZhYzY2OTA5YWQ2OTIyMjY1OTIwZGUzMjg1NGQwMTBiYmY5M2Q0MWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+