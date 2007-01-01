В Калужской области привлекли к ответственности гендиректора Водоканала за срыв ремонта в Ульяново

В понедельник, 17 ноября, прокуратура Ульяновского района сообщила о принятии мер реагирования по факту нарушения сроков ликвидации аварии на объекте водоснабжения.

— Установлено, что авария на системе холодного водоснабжения произошла 13 ноября в селе Ульяново в результате порыва трубопровода. Без водоснабжения остались 87 домов. Ремонтно-восстановительные работы были завершены 15 ноября с нарушением нормативного срока устранения аварии, - пояснили в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура района вынесла представление генеральному директору ГП «Калугаоблводоканал», а также инициировано привлечение к административной ответственности за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами.

Ранее мы сообщали о контроле устранения аварии в селе Ульяново.