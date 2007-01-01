Авария оставила без воды жителей Правобережья Калуги
Проблемы возникли вечером в понедельник, 17 ноября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Ремонтники меняли запорную арматуру.
Холодную воду из-за этого пришлось отключить в домах на улицах Георгия Димитрова и Генерала Попова.
По информации коммунальщиков, пуск воды произошел в 3:55 18 ноября. При этом жители Правобережья сообщают в соцсетях, что по некоторым адресам воды нет до сих пор.
