Недвижимость и ЖКХ Авария оставила без воды жителей Правобережья Калуги
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Авария оставила без воды жителей Правобережья Калуги

Дмитрий Ивьев
18.11, 08:52
1 559
Фото: Правобережье Калуги.
Проблемы возникли вечером в понедельник, 17 ноября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ремонтники меняли запорную арматуру.

Холодную воду из-за этого пришлось отключить в домах на улицах Георгия Димитрова и Генерала Попова.

По информации коммунальщиков, пуск воды произошел в 3:55 18 ноября. При этом жители Правобережья сообщают в соцсетях, что по некоторым адресам воды нет до сих пор.

