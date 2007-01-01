Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге жители Тарутинской снова бьют тревогу из-за потопа

Евгения Родионова
17.11, 19:16
0 520
В понедельник, 17 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о нерешённой проблеме с затоплением улицы Тарутинской.

Ранее мы сообщали о проблеме с водоотведением на этой улице напротив дома №257.

По словам местной жительницы, на данный момент проблема не решена даже временно.

— Ничего не сделали. Точнее, проблему, даже, временно не решили, - рассказал нам калужанин.

Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.

