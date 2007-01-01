В Калуге жители Тарутинской снова бьют тревогу из-за потопа
В понедельник, 17 ноября, в нашу редакцию обратилась читательница с просьбой рассказать о нерешённой проблеме с затоплением улицы Тарутинской.
Ранее мы сообщали о проблеме с водоотведением на этой улице напротив дома №257.
По словам местной жительницы, на данный момент проблема не решена даже временно.
— Ничего не сделали. Точнее, проблему, даже, временно не решили, - рассказал нам калужанин.
Мы попросили Управление городского хозяйства прокомментировать ситуацию. Ждём ответ.
