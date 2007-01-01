Афиша Обнинск
Калугу ждет очередное отключение воды
Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждет очередное отключение воды

Дмитрий Ивьев
17.11, 15:19
Напоминаем, что на вторник, 18 ноября, запланированы работы по технологическому присоединению водовода для строящейся школы на Тайфуне.

Из-за этого с 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам:

  • мкр. Тайфун,
  • ул. Новая,
  • ул. Аллейная, 2, 4,
  • 6-p Солнечный,
  • ул. Маяковского, 43, 45, 47, 49, 51, 55 (с корпусами),
  • Грабцевское шоссе, 160,
  • тер. Психбольницы.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - прокомментировали в водоканале.

