Калугу ждет очередное отключение воды

Напоминаем, что на вторник, 18 ноября, запланированы работы по технологическому присоединению водовода для строящейся школы на Тайфуне.

Из-за этого с 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодного водоснабжения по следующим адресам:

мкр. Тайфун,

ул. Новая,

ул. Аллейная, 2, 4,

6-p Солнечный,

ул. Маяковского, 43, 45, 47, 49, 51, 55 (с корпусами),

Грабцевское шоссе, 160,

тер. Психбольницы.

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - прокомментировали в водоканале.