Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области пенсионерке вернули земельный участок после судебной ошибки
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области пенсионерке вернули земельный участок после судебной ошибки

Евгения Родионова
17.11, 16:00
0 625
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, прокуратура Дзержинского района сообщила о возвращении земельного участка 74-летней местной жительнице.

По словам прокуратуры, суд перепутал женщин из-за полного совпадения их фамилий, имён и отчеств, из-за чего неправильно истолковал право наследования и отдал землю другому человеку.

— Решение суда было мотивировано тем, что истица имела право наследования на земельный участок от своей матери. Мать истинной владелицы никогда не владела участком. Суд не учёл, что у женщин (у пенсионерки и матери истицы) полностью совпадают фамилии, имена и отчества, и вынес неправильное решение, - пояснили в прокуратуре.

Прокуратура потребовала пересмотреть дело. После повторного рассмотрения пенсионерке вернули земельный участок.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im5wN1FwaG92SFhYc2F5bUNqVWZ4L0E9PSIsInZhbHVlIjoiZ3NvLzhaSnZCUDBBbTlqUDgrK016N2loaklYc0F0R3luNk16bmRYVjJBSWhCc0xQenFxYmtnZ29aQTdZZDVsT1IvRGhYS1c4ekJja1hRMXQ1aXViK21BWmlvTFZEOXoxbEhBVFh5WmdwQkNiN3ZjbzVHU0ZKeEpnVWtEcU1JMEpObGlUQ1RGaDVrSG5WM1VENy9wOEtZdFVTdDI5dUFCQnBid1BGWWpSbGZLanZtWXdhK2ZmVk9MdWppNFZOZjhNU0VBK1NmSlNxS2tJd2tRcllkOEU4dmk5ZUlnR0F2RllpTU1Zc3dPVDYreko3WWlPdzRYYVFsc0RlZUw1bEJNY2VaRmpoSWx4UE04TEFpYmJtQzZLeWprUDkxbW1BTUFXODFQTjdENGdtM0ZVYkp4eHRsRmZGZ0l4SWRkbkdrTFZtTXhaMkgraGJFTHBBSTR3eW55Y3dWM2lRbFZCYlMxVEJyZ05RS3YvN1FRS1hIalBXSTI0Wi9INGVHT25pWUhiWEdsYTIxclY0RFc5MVR5ZGNzeXNISUcxdTZ5MEdSZTZLUS83bjBIL3Q0U0FhakpnbVEyZzJIa2hxZFhySXFacCIsIm1hYyI6IjgxMjg1NzY4NmZlNjlkZTBiMmZhM2I4ZDg1ZjNjMmM5OWQ4NGM1M2FkZTcwYjhiZTc3MjBhZjEwZTEwZjM4ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkUrb3NidUhvZjZTN0pNU0U1amtUekE9PSIsInZhbHVlIjoiS0V0dUp2bzFyeE9GZzVteFhFaUNaa1JGMk9wdXM2RDR2TUNoczlUUEppbUxScGd5eHI1M09FdjFWM1FNam15eVoycGh2ZWE0RklkeXRSS1RwZHhLaHVSNFFOdTc0MmpUTjI3QlhrSXZjUHdGTG0zUnBnMjJRZDdkL005bG45eXBRZFZKL05iSms2T0dTQkgrWDZ0d1R0M21KemhqV3FDeTFPZHNMb25STVNjcmFteDBrMWlId0VXVGo4V0VsZDB2ZGFKb0tibW5CZlRtTFk0YytGcEE2aFdLY1VmUkRsSll5VVJHTCtWODZ4NVM3SDdHQWt0Y2NLOENoK1Z5Wm5NVTYwUVVUMERxVGxZdFpEWXJ3dE13L3R2UmY2MkpwRW1DVStzcWd2Mzgvb2p3Q0tsNU1rM1VPaDVpbDBHdEY3THpJWEUvVTNRYWlVWjhqZnpMZ0ZNVTRtS1RzY095VGZobGp2Rlp5V2s0Y2JhUGNLNjVHcVpscXJuUzkyWmpYQ2lnem5rRVU5bzZSamlUYlNxTHlBMVB0SVNoUUFsenNXNDhQcXdseXowM0t0Wk5Oc2g2aFJiUWF4K0xUS1lYY0ZkQXpyV3I2ZCtlV3FpWTBGVUI0a2FZWHFkOEoraFFDaEJCVHhkSG9jQlJVNVdMUDlEU3dXOFA0RjQ4KzBRK25WUitXWFVzSS9HV09xZU9ObTBxUlFraU5HbXM2QjlsdDlQZEI1RnNhTHluMzRVSW1NcVVxY2NZZlBiT1RqYWhqRHZoYk1tbS83V3VUL2UzeDJRK0dnQVhLVjE0UnZnbDVjdnpsRUpkbHFyNVNIRjR0bGRhbGpEREV2K0JkSTdHaUhjSyIsIm1hYyI6IjNiMjFhZGYxODFkMTc0ZmM4ZTQ5OTk4ZWRjZjJlMzNkYTkxODA5NTVmYTRhZmQ1YzViZjJkYWI4ODYyZDM2ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+