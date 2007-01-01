В Калужской области пенсионерке вернули земельный участок после судебной ошибки
В понедельник, 17 ноября, прокуратура Дзержинского района сообщила о возвращении земельного участка 74-летней местной жительнице.
По словам прокуратуры, суд перепутал женщин из-за полного совпадения их фамилий, имён и отчеств, из-за чего неправильно истолковал право наследования и отдал землю другому человеку.
— Решение суда было мотивировано тем, что истица имела право наследования на земельный участок от своей матери. Мать истинной владелицы никогда не владела участком. Суд не учёл, что у женщин (у пенсионерки и матери истицы) полностью совпадают фамилии, имена и отчества, и вынес неправильное решение, - пояснили в прокуратуре.
Прокуратура потребовала пересмотреть дело. После повторного рассмотрения пенсионерке вернули земельный участок.
