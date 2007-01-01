В Калуге спиленные деревья не убирают с лета

В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа с социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать остатки спиленных деревьев в микрорайоне Куровской у дома №20 по улице Мира.

По её словам, спиленные деревья лежат у дома с лета.

— По нашим обращениям производилась работы по спиливанию аварийных (сухих) деревьев. Порубочные остатки двухметровые и трёхметровые остались с лета, их не вывезли, - описала проблему горожанка.