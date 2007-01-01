Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге спиленные деревья не убирают с лета
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге спиленные деревья не убирают с лета

Евгения Родионова
17.11, 14:49
3 623
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа с социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать остатки спиленных деревьев в микрорайоне Куровской у дома №20 по улице Мира.

По её словам, спиленные деревья лежат у дома с лета.

— По нашим обращениям производилась работы по спиливанию аварийных (сухих) деревьев. Порубочные остатки двухметровые и трёхметровые остались с лета, их не вывезли, - описала проблему горожанка.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
4 оценили
25%
0%
25%
0%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 3 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5ucXc4cy9ndGJGeEhaeGM3RFMwV0E9PSIsInZhbHVlIjoiTFBiMEduY2ROOVpqRDNhejNBd1Fmd2ZFTnE4a0xoSjkwak5BUzRGOS9wTDJPY2RKZ2JwNjE5dkpyZDlSdytMSFBjRk1kQnhqOVdudng0SlpsNGJGMXkzUDVGN0NyRnJDSjFoRVdld0R0SmZkR05LNm9VSWNSeFdiZlpvSUh2OS9LV2dtd0haT25uQVBlbDVaMUpraVdkajNvZGZVbzZEcmRkTHFJVWNCQ0YzdzhNK3VvWGptZ3NLUlU2NkFmRnl6S0M5Nm5mYklFMmZsY2pKTjdweldUbitvNUVTWEtVL0thdm1GYytlalJ0UCtBTlpKbHVDVE4reFRlbmpHM2FIbDlWQWU3V2RERWxHT21keXNwMWxqaWhTSFVKZ0toK01xY2JURys5eWoraVJVS04rRWlncUV5WjNiZUZPdEcwdzdJbGRZUk1FSXcxZldFcG9yWGNSdXlCanF4emJxRGpQV1FoaklWNTQ4VUxMWCtZY25ZblpJbjdUTlZHTVNBaUZueE9SUnRaNitmRkxUVXNsOFBrdk42NkRmUC93bDVoQnlsTGNxT2RkOTNvVGQrVTNjblpTU3FGVDFjdjRQc0htbCIsIm1hYyI6ImUyMmQ0ODYxOWM3YTg2MjE2NGQyNGNkMmE0NzNjNDFjZmE2ZDhlM2M4N2ZmN2NkZDhkNGZhYzJkYTg3YTBlMGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IllqZE9jdUlVekxWZFVoOHQxK1R5aHc9PSIsInZhbHVlIjoibzNNZ2xSLzNER1Nxb0s0d1ZPWlp4YnBrMGwvTXRnQk1kYjBOM1dhNjIxOFZTMkFaclBQM3FDaEs1czN4c1RiT0xPMTlIOVVTdEp1NEJOUGFKRUgwUG1jY3hCalpkWE9mZEVBaVpJRmxYR2dHUW1GTm42bzgrSUs2NlVaRnFIQmlGa0NrREd4TmxyTmNtY3VFbkFkVlhITnBlSHIyNU1wcFE3bXo5c2NPRDgrSHJ0eExLSG1OMHBoR3lQVzRaVHUyVE9KQklqdVU4Z2lJRlF0RzJXRUREODkzUDFabWpEQUk4Sk5JV0xpMHdKcnFuSU1LTEdjK3FOQ2t5QWtzc1hmQkF1dVZJcDJpTFhUSU5ib280WnNlMUx4TmRCZGZ6bUtrcktFd0tCa09NNGdSVjd6c2tBV3BQaURLSEo4SmlRcmVQd0VlUVJiUkdYYkdYcUJhRkVpMzltUHBXd1VuL1RDT1A2VWU0MzlJbWFBK09CVk5JNHZpYll0YjN5bFlZMFJBdHBlWENZblYyRTE2WGlydkJUa2pxWWlBaDVGUE45cGFUZUJ2VU4rZ3NoYmxDQVdsRkRvU3B6djFKREt6Z0MwRktXcjBRbWhpWWxCUURMRXJCK01WTUlWV2JZZUlHYjNIcE1iaVgrd28yc3drN0puN3JpazBmZSsreGRycTB4emRkTGYyZk9pYTFSRU1aekoxbm9RT2FVdkxvWUZqcVlXeUlIOGkrQUJZaDNOdmZFaElwdUF3K2JvNzRDWGhhbnZqSDZMeTRlTDFreFpYdlFVWVBFSXovQzYxbGhlU0M4UThXOGRNQWRpM1U2dzAyQ2pHR2dkV3p2azVCYkhoR1NGaSIsIm1hYyI6IjdiMzNiOGQ2MzI1NzY4ZDYzZTZjNmViYmJmNzE0ZmIyNjE0ZTM2N2E3OGI4ZmRkNWY0YjE3NzEzZWY3NDdmYmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+