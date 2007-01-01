Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге улица Павла Ягужинского утопает в канализационных отходах
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге улица Павла Ягужинского утопает в канализационных отходах

Евгения Родионова
17.11, 09:50
0 337
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В воскресенье, 16 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с протечкой канализации дома № 8 на улице Павла Ягужинского.

По её словам, с проблемой жители дома сталкиваются уже не первый раз.

— Улица Павла Ягужинского утопает снова: канализация течёт по тротуару не прекращая. Люди не могут пройти, везде вонь и грязь. С соседнего дома тоже течёт и всё стекается к нам во двор. Когда-нибудь разрешится эта проблема? - написала женщина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
67%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRQTTRHZTVVVVVBRmVGWUFvak5vK3c9PSIsInZhbHVlIjoiN2NMTUNORlQ2N3lzMWJyM0dKMTQzR3JPMkRDVS9qWlJkZUQvclZrNGRLMGtyR2gwSWx1ajVoRlFsU2VSS2VuSzRUam54WFVpdnVjWFlranAvSDMveDdCdDZHcDlFWEdQcHRyTkhPdjdsSlZRQmFjWFFJMmZiM0JSbHNUQ3JRZFRWUFNUVUtiQnZZUEFqRW0zdFJyZE1hbjVJUmI1cWIrVndUZjZnc2xMMmttczFPQ2UwQ0svRnJtVWhCNFV3cWJkUlBGMGUycnBpMzlTRFVwY0Z3TGxHbGJ4eFV1WDFiczlqR3h5dDI4eTN6U2VYVi80R0o5cEx0aXhXcGNKUmFNVjE0d0swcDFQd3lRd05uc2g0WCtWM1QzNmxMNW9IZmFCcElJWkJmcGxoczZkYkRYQkcwemRZOXA2czRuMWxvTzNWRy8va2tBRGlHRS9aY1JUK042TzdXZGk0K1RlUmlMVEdUUHVrT3Zycm1mVzh4T3FjS1VlZ0ZyMlovVjh0NTJCMExid0Ntbkx5WG94T1lzc0cyV2ppclduTHBKWklBanMwaTVDelZqSVJHcjNWVlF2YTNoTWV6ZDRhQUYzWFFYRCIsIm1hYyI6IjEwN2Y4NzM5MjljY2M2YmE2OWE5OTcyM2Y2OWI5NDc3YjI3YmMxMDE4OWY3ZTcyMGRmNmFmYzlmMzhkNWU0YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdqNlRpbERTNjA4VWRHQW5OS3NXSmc9PSIsInZhbHVlIjoiOTZMUUxHRFpFdi9YRmdYeUhhWXhtdzl6Rk5kVjJkeEVDMm5kQ3NBSzVqRVBkdXloejlKZjd2cXVVWkoweE1NK0lnYU9LMnRYRkFiWUxPZ095M1IrZExjUCt5QWcxQ050NkdaUGVDbDJiWm9Cb0pldGxWS3hiRHQ5NU1Ra1BXOEl3QnJXZGhza29qSTFBakRBZUh5aWkzY0QrMDlnVDRxbEJkRlArMThFRS9lL3lSOFFhRmNMSWx5NlBuZldPaDJyYnM4ekwvK1ZVWTdFQmVrT3ZSdTVHa3RHNVZSd2l2amtzVHNwSnpGT2hYUU1IbGVwd1RmZTdYR2ZTSmhQL0NPZEFZZUxOdUl2OFZQcG9NN2N1R3JpNFp2MjNEdFJLeklVWjZzRUtGNnlpQnN3N3N3bkJGbTU3RkQwK3ZmYUdyT1JnajVHYTFYUHZxUmdYb3hQWEpQRlJuRU8vUGRNTGJxZ1ZpS256OG5RTWZDTlBlSzhBR0xjQjhtc2FxQmpxMkJpZkNHZkE1V0Y3SWVNR20zdjRURTJOem9reFovNGtKZXVsbnhDYzNOeGtUNFJyNzRZSHhvU0FHOExpc3ZDZkdKdnVGRFpoV0xsbVZCRGhtWWJKWENvS3hOdHo1RnRSSjIxTGNTSTNPVm8rME1OajFIdnloaU5jQjZWOFRuZlRIamNiYTk3Y2VVV1lwcW94NkkyVXpVOE02VkFOeWRhWk1XeThVOFlacm1ZV3U3UGdNMkNMR3RlVlR1NGxBZzFGa0Rpaktidzd6RmRNUGV0RExLT2VTeDF2WXVDdFg0NVhLV0pTSVUySUorS000YTNBNU9kd1hTYlkrZ2tNSmJ3Zk9iYiIsIm1hYyI6IjNlMzcwOTIzYmZjNmMzMjMxYzMwNzE3OWNjYTRhOWQ5ZGE1NDY3MzcxODhlNmIzZDBmYmZlYzUyOWQ0ZjI1NWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+