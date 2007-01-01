В Калуге улица Павла Ягужинского утопает в канализационных отходах

В воскресенье, 16 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с протечкой канализации дома № 8 на улице Павла Ягужинского.

По её словам, с проблемой жители дома сталкиваются уже не первый раз.

— Улица Павла Ягужинского утопает снова: канализация течёт по тротуару не прекращая. Люди не могут пройти, везде вонь и грязь. С соседнего дома тоже течёт и всё стекается к нам во двор. Когда-нибудь разрешится эта проблема? - написала женщина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Специалисты выедут на место для проведения обследования и принятия мер.